Una visita guidata a Verona in regalo come augurio di buon anno

Una visita in regalo come augurio di buon anno. I più veloci a prenotarsi - perché i posti sono limitati - potranno conoscere tutti i segreti di uno dei monumenti più rappresentativi della città. Se pensi che l’Arena sia stata luogo di martirio dei cristiani..è tempo di aggiornare le tue conoscenze. Non ci sono prove che qui siano mai stati uccisi i primi seguaci di Cristo.

Decisamente più originali altri spettacoli… come quando Buffalo Bill si esibì con uno show western, sfidando dei butteri maremmani in una gara (che perse) di abilità con il lazo. O come quando l’anfiteatro fu il punto di decollo per gare di mongolfiere. Per i followers dell'Associazione Guide Ippogrifo la visita guidata sarà gratuita.

Unico costo: 1 euro per il biglietto di ingresso a tariffa ridotta. È il momento migliore per ammirare l’Arena nuda, spogliata di poltrone, palchi e soppalchi per gli spettacoli estivi. Potrai conoscere tutto quello che c’è da sapere su uno degli anfiteatri meglio conservati al mondo e verificare quanto di quello che conosci corrisponde alle più moderne scoperte e teorie sul più grande capolavoro architettonico della città.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: email info@infoverona.it; whatsapp 329 3123991.

Per accedere al monumento è richiesto il Green Pass.