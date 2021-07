Il nuovo film all'aperto di Cinema Felice: "Bumblebee"

Continua la rassegna di film all'aperto di Cinema Felice, alla parrocchia di San Felice Extra di Verona. La prossima proiezione in programma è quella di Bumblebee.

Nel 1987, il transformer Bumblebee, in fuga, trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina balneare della California. Quando il diciassettenne Charlie lo riattiva, scopre ben presto che non si tratta di una normale Volkswagen gialla. Un film piacevolmente vintage che riscrive alcune delle pagine più criticate della saga di Michael Bay.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...