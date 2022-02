Al Teatro Stimate lo spettacolo per famiglie "Un brutto bruttissimo anatroccolo"

Tre strani personaggi, un po’ “brutti” e “diversi” iniziano a raccontare la bellissima favola di Andersen. Ecco allora che sulla scena appaiono le vicissitudini del povero piccolo anatroccolo beffato dalle anatre, beccato dai polli e dalla ragazza della fattoria a causa della sua bruttezza e diversità.

Età: dai 3 anni ai 8 anni

Appuntamento domenica 3 Aprile 2022 alle ore 16.30 al Teatro Stimate.

Biglietti:

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

Gratuito fino a tre anni non ancora compiuti

6,50 euro convenzionati

6 euro convenzionati CartaPiù e Multipiù Feltrinelli

Informazioni e contatti

Le persone che hanno 12 anni compiuti dovranno esibire il Green Pass corredato da un documento di identità valido, in ottemperanza alle disposizioni governative previste per i luoghi della cultura in Italia (D.L. 23 luglio 2021).

Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022-spettacoli-teatro-ragazzi-verona/.