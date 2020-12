Il 12 e 13 dicembre 2020 "Brunch in cantina con gli amici del Rifugio Telegrafo": «Cosa ci accomuna? La passione per i territori d'altura, l'attenzione per la biodiversità e per gli equilibri ambientali. I piatti di montagna realizzati dallo chef Luca Mazzola saranno abbinati a 4 vini della nostra produzione. Ma prima di accogliervi in sala di degustazione, immergiamoci nella bellezza incontaminata della Valpolicella Classica in compagnia di Alessandro Tenca, gestore del Rifugio Telegrafo e appassionata guida ambientale escursionistica. Inoltriamoci poi nella bottaia scavata nella roccia vulcanica, a completare l’esperienza naturalistica e sensoriale».

Il tour

Passeggiata nell’area naturalistica attorno alla cantina con Alessandro Tenca.

Visita alle aree di produzione e alla bottaia.

Brunch con i piatti creati dallo chef del rifugio, abbinati alla degustazione guidata di 4 vini.

Il menù

Frittella di monte veronese al grano saraceno e crescione d’acqua del nostro laghetto - Pinot Grigio Corvara Valdadige doc

Orzotto al radicchio rosso mantecato con formaggio ubriaco- Valpolicella Egle Classico Superiore

Guancetta di maiale brasata al Foja Tonda, purea di patate all’olio Evo Armani e rosmarino della cantina -Foja Tonda Casetta Valdadige Terradeiforti doc

Dolce di polenta alla frutta secca e candita, salsa al cioccolato - Recioto della Valpolicella docg Classico

Informazioni e contatti

Numero massimo di ospiti 15

DURATA: 2 ore

COSTO: 40 euro a persona

Per prenotare: https://bit.ly/37jMqQB

Evento Facebook