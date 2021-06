Bruce and Steve in concerto dal vivo sui Bastioni a Verona per il Mura Festival

Dopo il successo del primo concerto live in presenza di Bruce and Steve al Festival di San Remoto, ritornano dal vivo ai Bastioni di San Zeno all’interno del Mura Festival il 3 giugno 2021. “Bruce and Steve” nasce dal sodalizio tra due musicisti classici Tommaso Rossato, tenore e Stefano Soardo, violinista e compositore entrambi con un amore viscerale per la canzone d’autore da Faber ai Queen. L’idea di creare questo duo nasce prima di tutto dal desiderio di ritrovare una profondità nella canzone, una rinnovata ricerca a partire dalla sua origine, cioè la melodia, l’armonia, la combinazione dei timbri acustici. In secondo luogo anche nel riconoscersi in un genere, che due coniano con il termine “Literary Folk”.

L’album d’esordio di Bruce and Steve “Songbook n.1” è una raccolta di storie, ispirate a capolavori della narrativa e della poesia di tutti i tempi. A partire dal primo brano, Alone, tratto da una poesia di Edgar Allan Poe sulla solitudine e la sensibilità dell’artista, passando da Rage di Dylan Thomas, da Itaca di Kavafis, da Cuore di Tenebra di Conrad alle Metamorfosi di Ovidio (la ballad Phoebe ispirata al mito di Diana e Atteone). Per l’album di esordio, il duo, che si sperimenta su diversi strumenti, è accompagnato da una band composta da Elia Pinna, alla chitarra solista, Nicola Rossin, al basso, e Veronica Pinali, alla batteria e percussioni.

L’evento è ospitato all’interno della rassegna Bastioni in scena del Teatro Scientifico, nella cornice del Mura Festival, presso il Bastione San Zeno, in Circonvallazione Maroncelli. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Fucina Culturale Machiavelli.

Biglietti: intero 10 euro. Ridotto under 30: 8 euro. Persona con disabilità: ingresso gratuito, accompagnatore biglietto ridotto.

A questo link per procedere con l’acquisto dei biglietti: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/events/bruce-and-steve-al-mura-festival/

