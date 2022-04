Bruce and Steve in concerto sul palco di Fucina Culturale Machiavelli

Venerdì 22 alle 21 riprende la rassegna DARK SIDE – l’altra musica in Fucina, che porta sul palco di via Madonna del Terraglio le migliori band del territorio veronese. Si ricomincia con il duo ‘literary folk’ Bruce and Steve, formato da due musicisti classici, Stefano Soardo e Tommaso Rossato, e il loro amore viscerale per la canzone d’autore. Entrambi sono infatti convinti che ci sia un indistricabile file rouge che lega il lied romantico a Leonard Cohen, Wagner agli Iron Maiden, Bach a Simon & Garfunkel, nella stessa alchimia di follia e bellezza: la musica.

La loro formazione musicale li porta all’origine della canzone, cioè la melodia, l’armonia, la combinazione dei timbri acustici. Ne nascono canzoni che scavano un solco proprio, mai distolto nel tentativo di accontentare un pubblico, ma guidato solo dal piacere di fare musica, dal fuoco di chi scrive con il solo scopo di dichiarare il proprio amore.

Literary folk è il genere, l’unico, in cui si riconoscono Bruce and Steve. Folk perché folk è l’origine di ogni anima musicale. Literary perché anche usare le parole è un mestiere, e ad usare quelle dei maestri si vede il mondo come i nani sulle spalle dei giganti. Nel concerto di venerdì 22 si esibiranno accompagnati dalla band in formazione completa e sveleranno in anteprima alcune anticipazioni dal nuovo album.

Informazioni e contatti

Biglietti:

Biglietto unico 5 euro

Acquistabili nella biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/bruce-steve/