La Festa dei nonni e dei nipoti a Castelnuovo del Garda

Una Festa dedicata ai nonni e ai loro nipoti. L’Assessorato ai Servizi alla persona e Famiglia di Castelnuovo del Garda ripropone la formula collaudata con successo negli anni scorsi per ricordare l’importanza del ruolo dei nonni nella famiglia e nella società.

Questo sabato 1 ottobre, dalle 15 alle 17, nel centralissimo Brolo delle Melanie, in programma laboratori creativi a cura dell’associazione La Girandola, un torneo di briscola e un’allegra merenda in compagnia organizzata dalla locale sezione Aido. Completano l’offerta l’animazione di Giuppy, una serie di postazioni di gioco fornite dalla cooperativa Spazio Aperto per un’entusiasmante sfida nonni - nipoti e lo stand dell’associazione Le Beflane dedicato alle lavorazioni a maglia.

Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione.

«La Festa dei nonni e dei nipoti offre sempre una bella opportunità per vedere generazioni diverse trascorrere qualche ora insieme in un clima divertito e disteso – sottolinea l’assessore ai Servizi alla persona e Famiglia Marilinda Berto –. Non dimentichiamo che senza i nonni numerose famiglie sarebbero in grande difficoltà: con questa iniziativa vogliamo dir loro grazie per il prezioso supporto offerto alla comunità».

L’evento verrà annullato in caso di maltempo.