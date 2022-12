A Custoza torna la Broccoletto Bike Run

Dopo due anni di stop forzato, il Bike Team Caselle ripropone domenica 5 febbraio a Custoza di Sommacampagna, la simpatica iniziativa dedicata agli appassionati della corsa a piedi e della mountainbike. La manifestazione che si inserisce nell’ambito della Festa del Broccoletto dell’omonima storica frazione, si svolgerà tra i sentieri naturalistici che circondano l’agri-gelateria “Corte Vittoria”, che da quest’anno sarà la nuova location di ritrovo, partenza e arrivo.

«Si tratta di un evento promozionale, - spiega l’organizzatore Paolo Mengalli che con il suo Team ci ha abituato ad iniziative sempre nuove ed originali - che vede coinvolti sportivi appassionati di escursioni in mountainbike e di corsa a piedi da praticare nel bel mezzo della natura. Come è nella filosofia degli eventi che organizziamo non si tratta di un appuntamento prettamente agonistico, ma dedicato soprattutto a chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta, facendo della sana attività fisica».

Si può partecipare alla manifestazione in coppia, oppure singolarmente. Il percorso è totalmente sterrato e con pochissima difficoltà tecnica, lungo 8 km e con un dislivello di soli 80 metri a giro. Sono tre le diverse modalità di svolgimento proposte per questa nuova edizione, la prima stile duathlon, quindi con entrambe le discipline coinvolte, un’altra per chi preferisce la sola corsa a piedi e un’altra ancora per chi predilige partecipare solo in sella alla propria bici. La partenza è prevista per le ore 10 per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla modalità di svolgimento scelta.

«Sono già arrivate le prime adesioni, - continua Mengalli - questo ci fa capire che c’è tanta voglia di tornare a "respirare un po' di normalità", uscire, divertirsi e praticare l’attività sportiva preferita in buona compagnia».

Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 3 febbraio 2023, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 200 iscritti.

Info e iscrizioni: www.bike-team.it