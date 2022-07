Con "Broadway Celebration" il Salieri Festival si unisce ai Negozi sotto le stelle di Legnago

Per il "Salieri Festival" è tempo di intrecciarsi con una manifestazione storica della città di Legnago, "Negozi sotto le stelle", nota ai più con la formula dei "giovedì di luglio". E così nella serata di giovedì 7 luglio in Piazza Garibaldi, alle 21.30, ecco che l’ensemble Palco 5 porterà in scena lo spettacolo-concerto "Broadway Celebration". Uno show unico in Italia, suonato dal vivo e cantato da grandi voci soliste, supportate da un coro d’eccezione.

Dopo il debutto torinese nel 2018 al Teatro Alfieri, lo spettacolo ha toccato i più grandi teatri italiani, e ha contato la presenza di oltre 50mila spettatori paganti, sia in presenza sia in streaming. Una celebrazione del musical in lingua originale, raccontato da un ecclettico presentatore che, con qualche cenno storico e qualche aneddoto, farà comprendere meglio al pubblico i temi trattati attraverso un linguaggio ironico.

Prezzo dei biglietti per il posto unico in poltroncina: 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro Salieri al numero 0442-25477 negli orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 ; il sabato dalle 10 alle 12.30.