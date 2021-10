"Brividi a cena: il rosso, il nero, il giallo...", una serata da brividi per Halloween a Verona

Molto più di una cena, qualcosa di diverso da un semplice racconto. Una serata da brividi, per pochi partecipanti, in un locale in esclusiva che aprirà solo per un piccolo gruppo. Cena con menu a tema, accompagnata da racconti di delitti, fantasmi, streghe... tutti ambientati a Verona. Più volte nell'Adige si sono specchiati e mescolati eventi sinistri della Storia, torbide leggende, gialli irrisolti e cupi misteri di cronaca nera, alcuni dei quali ancora irrisolti.

Appuntamento il 31 ottobre 2021 alle ore 20 al Piazzale del Cimitero, lungo il Viale dei Cipressi. Menu con aperitivo rosso, insalatina mista con carote e semi di zucca, risotto all'Amarone e zucca, spezzatino in umido con polenta (possibilità di avere alternativa vegetariana) e verdure di stagione, tortino di carote, acqua e bicchiere di Recioto rosso.

La serata verrà confermata al raggiungimento di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091.

Web: https://www.facebook.com/ippogrifoguide.

