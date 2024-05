Britwall unplugged | Aperitivo linguistico british + britpop live music

Pronti per il gran finale di Britwall Unplugged? Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di questo nuovo format in cui abbiamo visto per la prima volta il Britwall Festival in una veste più intima, con esibizioni in acustico a lume di candela delle migliori tribute band britanniche precedute dalle attività in inglese di Speak and Spritz, con giochi a tema British.

Chiudiamo con il botto con un’esibizione live che racchiude il meglio del Britpop, dagli Oasis ai Blur, dai Clash ai Muse - are you ready?

BRITWALL UNPLUGGED