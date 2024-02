Britwall unplugged | Aperitivo linguistico + musica acustica con The music of Sting

Sei pronto a vivere una serata Unplugged in cui staccare da tutto e circondarti da vibes britanniche? Ritorna Britwall Unplugged, una versione più intima ed esclusiva del più grande festival di musica itinerante britannica.

Alle 20 partecipa ad un aperitivo linguistico in inglese con Speak and Spritz e alle 21.00 assisti ad una performance acustica a cura di Britwall Festival. Per questo secondo appuntamento ci sarà The Music of Sting.