Nel cuore di Peschiera moda, storia e cucina d'autore in una location esclusiva

Il posto perfetto per vivere un weekend all'insegna dello shopping e del relax in famiglia, tra amici o con la vostra dolce metà. Nel cuore di Peschiera del Garda una galleria commerciale all'interno di un elegante palazzo simbolo della città e recentemente ristrutturato propone tante offerte speciali in una location tutta da scoprire.

Arte, storia, cucina d'autore e... tanti fiori

Le boutique e i locali del Padiglione degli Ufficiali sono aperti, pronti ad accogliere e stupire cittadini e turisti. Al piano terra del prestigioso palazzo di recente ristrutturazione, trovano spazio undici boutique che promettono di portare in città prodotti esclusivi d'alta qualità, fra questi ci sono due nuove chicche del gruppo Ristoclassique, "Pavillon Cafè Restaurant" che unisce arte, storia e cucina d'autore e "Floreali" un bar dal concept innovativo dove acquistare un bouquet di fiori mentre si gusta un fresco drink ammirando un panorama che incanta. Dispensa degli Ufficiali vi stupirà con il suo locale dal sapore vintage intrecciato alle più moderne tecniche di mixology.

Spazio alla moda

Non mancano poi le gemme della moda come Luis Trenker abbigliamento uomo e donna dal 1995, Verdelli Boutique con un corner dedicato ai cappelli di Borsalino, insieme a rinomati marchi di moda italiana e Domina Positano che porta una ventata di freschezza dal sapore mediterraneo con i suoi vestiti donna. Per gli sportivi sono disponibili gli innovativi prodotti di UYN con scarpe, abbigliamento e accessori per ogni tipo di sport. Bngrs vi presenterà la nuovissima linea di scarpe in pelle, 100% made in Italy adatte ad ogni occasione.

A completare il ventaglio delle proposte non poteva mancare il rinomato gruppo di occhiali Ottica Lux e Chiara Hair Fashion, un team di esperti parrucchieri che daranno il tocco finale al vostro look. Inoltre, gli appassionati di interior design troveranno nel negozio di Primamano molteplici soluzioni per realizzare dettagli innovativi con le più moderne resine.

Dettagli

Il Padiglione degli Ufficiali si è risvegliato ed è pronto a farvi brillare: l'appuntamento da non perdere è presso la Galleria del Padiglione - Il Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda nei seguenti orari: Floreali bar 8:00 - 22:30; Pavillon Restaurant Cafè 11:00 - 23:30; Negozi 9:00 - 20:30/22. Ricordiamo inoltre un'offerta speciale, lo sconto del 10% disponibile per tutti i clienti Ristoclassique. Insomma, un'occasione da non perdere!

scarica il coupon

Per maggiori informazioni visita il sito.