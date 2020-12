"Boschi a Natale", l'appuntamento per famiglie a San Martino Buon Albergo

“Boschi a Natale”, il cartello che propone 17 meravigliose passeggiate naturalistiche per tutta la famiglia Aree naturali, parchi e oasi del Veneto da esplorare con facili passeggiate guidate alla portata di tutti. L’appuntamento da non perdere è per domenica 13 dicembre. Un progetto nato per valorizzare il patrimonio di straordinaria ricchezza, coniugando la promozione delle zone naturalistiche con i valori della tutela ambientale.

Scarica il programma e vivi una giornata unica all’insegna della natura e del buon cibo! Tutte le proposte sono adatte alle famiglie. Costo 5 euro/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Ore 10 e 14 - BOSCO DELLA FRATTA

San Martino Buon Albergo

Alla scoperta del Bosco della Fratta, che sorge su un terreno formato grazie all’azione di magmi vulcanici e dove è avvenuta la distensione del fondo marino con la creazione di faglie, vere e proprie fratture nella roccia. L’intero bosco vede la presenza di numerosi punti di sosta che offrono interessanti informazioni e curiosità sulle specie vegetali e animali che si possono incontrare: dalle querce ai gelsi, dai pettirossi alle cinciallegre.

Ritrovo: incrocio tra via Palù e via Crosetta

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Organizzatore: Pro Loco San Martino Buon Albergo

Le visite prevedono un numero ristretto di partecipanti. Partecipazione con mascherina obbligatoria. Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre esclusivamente compilando il modulo sotto la descrizione di ogni appuntamento.

Per eventuali info: 334.2936833

