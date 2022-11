Boschi a Natale: passeggiate formato famiglie per riscoprire la natura a Verona e in tutto il Veneto

È tempo di Boschi a Natale, l’evento che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale in uno dei periodi più magici dell’anno: l’inverno. Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono, ancora una volta, una serie di camminate che andranno a toccare sette province e 21 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Dopo il crescente successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l’iniziativa diventando un momento ancora più coinvolgente e rivolto a tutte le famiglie. Protagonisti, ancora una volta, saranno la natura e il territorio in cui le famiglie potranno immergersi, per un fine settimana, in una stagione insolita per le camminate. La soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno compagni di viaggio in un clima di pace e serenità: un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie.

Un evento, Boschi a Natale, che valorizza ogni suggestivo angolo del Veneto: i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l’acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, i colli padovani, le oasi vicentine e i panorami veronesi. Dalle montagne alle pianure, le passeggiate di Boschi a Natale potranno soddisfare ogni tipo di preferenza ma possono anche essere colte come sfida da chi vuole affrontare tragitti di media difficoltà o come occasione per una sana camminata a contatto con la natura, dedicando finalmente un po’ di tempo a sé stessi.

Una nuova edizione di Boschi a Natale che segna la conclusione di un anno ma anche un nuovo inizio, proprio come accade in natura, dove l’inverno è il tempo del riposo ma, ugualmente, della rigenerazione, custodendo in sé le gemme che si schiuderanno nella bellezza della stagione primaverile.

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia. Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18) – Comitato Regionale UNPLI Veneto. Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre dal sito: UNPLI Veneto.

Boschi a Natale: tutti gli eventi di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022

PROVINCIA DI VERONA

domenica 11 – Roverchiara , ore 9.30

LAGHETTI DI CA’ PELLINI

Ex cave di argilla per la produzione di mattoni, ora divenuti bacini di acqua dove trovano rifugio sia uccelli acquatici che molte altre specie non acquatiche, in un incredibile connubio tra flora e fauna.

Ritrovo: Piazza Vittorio Emanuele, Roverchiara

PROVINCIA DI BELLUNO

sabato 10 – San Gregorio nelle Alpi, ore 9.30 e ore 13.00

BOSCO NATURALISTICO CULTURALE PAESAGGISTICO ALLE PORTE DEL PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

L’escursione si svolgerà sulla zona pedemontana ai piedi del Parco delle Dolomiti Bellunesi, tra la selvaggia Val Scura e la Val del Brentaz con i suoi caratteristici cadini. Panorami unici vista la posizione privilegiata del comune, una terrazza panoramica con vista sulla Val Bellluna. Durante le due passeggiate vi sarà una guida ufficiale del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Ritrovo: Roncoi di Dentro, Località Ligont presso area camper

Durata: 2,5 h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

sabato 10 – Calalzo di Cadore, ore 14.00

BORGO DI RIZZIOS

Rizzios, frazione di Calalzo di Cadore, è uno dei pochi borghi con una architettura tipica cadorina. Non è mai stato interessato da incendi e tutto intorno al borgo si sviluppa una rete di sentieri con alcuni faggi secolari. Nella chiesa di Sant’Anna è presente la veste liturgica del padre cappuccino Marco d’Aviano.

Ritrovo: Rizzios, Calalzo

Durata: 2 h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Limana, ore 9.30 e ore 14.00

TRA SCRITTORI E TESORO FORESTALE

Itinerario dedicato allo scrittore Dino Buzzati, con il racconto di personaggi, ambienti e storie tratti dalla sua opera. Una caccia al tesoro forestale in un percorso con numerose tracce da seguire.

Percorso diversificato:

mattino 9.30: “IL SENTIERO DI DINO BUZZATI” dedicato agli adulti (durata 2h)

pomeriggio 14.00: “CACCIA AL TESORO FORESTALE” per famiglie (durata 2h)

Ritrovo: Via Fiabane 1, Limana

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Ponte nelle Alpi , ore 10.00

PARCO NATURALE VENA D’ORO

Si tratta di un’area di gran pregio storico e ambientale, ma poco conosciuta al grande pubblico. Ci sarà la possibilità di visitare gli ampi spazi verdi con diverse coltivazioni, giardini e specchi d’acqua. Il Parco della Vena d’Oro è un luogo di naturale bellezza, questo lo slogan del sito. L’area è riconosciuta di pregio anche dal Fai.

Ritrovo: Parco Naturale Vena d’Oro

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Sospirolo, ore 10.00

MASIERE E SASS MUSS

Percorso perlopiù pianeggiante attraverso un’area particolarmente suggestiva del territorio sospirolese, Le Masiere, fenomeno particolarissimo costituito da una distesa di massi di ogni forma e volume (la morena frontale di un antico ghiacciaio) che racchiudono il grazioso laghetto di Vedana. Un lembo di territorio che forma una riserva naturale di indubbio valore botanico e geologico. L’atmosfera suggestiva ha ispirato le “leggende delle Masiere” che raccontano di antiche città, Cornia e Cordova, sepolte con i loro tesori. Si transiterà inoltre in un’area riqualificata di archeologia industriale.

Ritrovo: Località Gron – Ai Fant, 146

Durata: 2 h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

PROVINCIA DI PADOVA

domenica 11 – Monselice , ore 14.00

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Passeggiata alla scoperta dei Maronari secolari del Monte Venda. Escursione per famiglie

Ritrovo: Centro visite Casa Marina – via Sottovenda 3, Galzignano

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

PROVINCIA DI ROVIGO

sabato 10 – Canaro , ore 15.00

GOLENA DEL FIUME PO A GAROFALO

Partendo dalla chiesa di Santa Margherita si andrà a piedi verso l’argine del fiume Po, seguendo il racconto di una breve storia e la benedizione delle acque del fiume, come avveniva tantissimi anni fa. Infine, arrivo al museo MUVIG.

Ritrovo: di fronte alla chiesa di Santa Margherita di Garofalo

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Ariano nel Polesine , ore 10.00

DUNE DI ROSADA E SITO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO DI SAN BASILIO

Una visita alla scoperta dell’antico paesaggio e delle antiche civiltà che hanno caratterizzato il Delta del Po a partire dall’età preromana. Un percorso dove natura, archeologia e storia si intrecciano e si completano…una vera e propria immersione in un paesaggio evocativo dove dune fossili, testimonianza dell’antica linea di costa del Delta del Po e l’area archeologica di San Basilio, permetteranno di ripercorrere e scoprire la storia millenaria di questi luoghi.

Ritrovo: via San Basilio, 60, Ariano nel Polesine

Durata: 2h00

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Porto Viro , ore 10.00

OASI DI VOLTA GRIMANA

Ritrovo presso il Parco dell’Amicizia di Borgo Mimose a Porto Viro, inizio passeggiata lungo una “cavana” e successivo percorso lungo canale. Sosta ad una piccola idrovora, prosecuzione lungo l’argine del canale fino al raccordo con la conca di Volta Grimana costruita negli anni ’20 per permettere la navigazione tra il Po e la laguna di Venezia. Visita all’Oasi di Volta Grimana e corso del Po grande.

Ritrovo: Parco dell’Amicizia – Borgo Mimose, Porto Viro

Durata: 2h00

Difficoltà: facile – scarpe da trekking (stivaletti di gomma per erba alta)

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

PROVINCIA DI TREVISO

sabato 10 – Cordignano , ore 10.00

PARCO DIDATTICO DEI CARBONAI

Percorso facile attraverso l’area boschiva collinare tra castagni, carpini e faggi, con veduta panoramica dei colli asolani e del Monte Grappa.

Ritrovo: Località Lamar, Cordignano

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – scarponi da montagna

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

sabato 10 – Revine Lago , ore 14.00

PARCO DEI LAGHI DI REVINE

Facile passeggiata lungo le sponde dei laghi di Revine alla scoperta di questo prezioso ambiente acquatico in veste invernale. Ritorno lungo i borghi di Santa Maria e di Lago in cui si potranno apprezzare le tipiche strutture architettoniche delle case della Vallata.

Ritrovo: Parco Archeologico del Livelet, via Carpenè, Revine Lago

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

sabato 10- Fregona , ore 14.00

PARCO GROTTE DEL CAGLIERON

Un salto nella storia ai piedi del Cansiglio. Tra vecchi percorsi e luoghi di culto, si andrà alla scoperta della Chiesetta di San Daniele, un gioiello rurale che sorge nel folto del bosco e percorreremo l’antica mulattiera chiamata “Strada del Santo”. Un tuffo nel passato in un territorio ricco di storia e di fascino. (Lunghezza 5 km, dislivello 250mt, terreno mulattiera e sentiero). Al rientro sosta presso il Centro di appassimento del Torchiato di Fregona Docg con degustazione.

Ritrovo: Centro Visite Parco Grotte del Caglieron, via Ronzon 2

Durata: 2h

Difficoltà: medio – scarponi da montagna

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Breda di Piave , ore 10.00

AREA DEL PIAVE

Percorso naturalistico sulle rive del fiume Piave tra bosco e vegetazione; lungo il percorso, visita delle trincee della Prima Guerra Mondiale.

Ritrovo: via del Passo, Saletto di Breda di Piave

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Cison di Valmarino , ore 10.00 e ore 14.00

VIA DELL’ACQUA E DEI MULINI

Il bosco non dorme mai: autunno e inverno nella Valle del Rujo. La visita porterà alla scoperta di questo incantevole territorio, tra torrenti e mulini antichi, percorrendo ponticelli di legno, piccole gole, dirupi, cascatelle e invasi scavati dal continuo scorrere dell’acqua.

Ritrovo: Ufficio Informazioni c/o Case Marian, Piazza Brandolini, Cison di Valmarino

Durata: 2h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

domenica 11 – Combai , ore 10.00 e ore 14.00

I BOSCHI DI COMBAI

Itinerario diversificato

Tra i Boschi di Combai – ore 10.00 Una breve escursione consentirà di godere di paesaggi unici sulle Colline Unesco. In più ci si troverà immersi nei boschi di Combai, che nella stagione autunnale si arricchiscono del tipico Marrone di Combai.

Caccia al marrone – ore 14.00 Aguzza la vista e parti alla ricerca degli indizi che ti porteranno al tesoro! Attività adatta ai bambini

Ritrovo: Piazza Brunelli 5, Combai

Durata: 2h

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: Tra i boschi di Combai 20,00 euro (pranzo compreso) – Caccia al marrone 7,00 euro

domenica 11 – Vittorio Veneto , ore 10.00

SANT’AUGUSTA

L’itinerario partirà dal centro cittadino di Vittorio Veneto per raggiungere le pendici del Monte Altare, il colle che sovrasta la cittadina e che dal punto di vista geologico fa parte di una di quelle “corde parallele” in cui si suddivide il sistema collinare dell’alto vittoriese. Percorrendo i sentieri che si snodano attraverso il fitto bosco si arriverà al secolare Parco Papadopoli, cuore verde di Ceneda.

Ritrovo: Chiesa di Santa Giustina, Piazza Santa Giustina 65 – Vittorio Veneto

Durata: 2h

Difficoltà: medio – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis sotto i 12 anni

PROVINCIA DI VENEZIA

domenica 11 – Musile di Piave , ore 9.30

LAGUNA NORD DI VENEZIA

Escursione guidata alla laguna nord di Venezia, patrimonio UNESCO, e visita alle aule museali del Centro di Educazione Ambientale “La Piave Vecchia”. Durante l’escursione sarà possibile immergersi nel paesaggio lagunare nella sua veste invernale e osservare gli uccelli che la popolano, tra cui i fenicotteri rosa, gli aironi e le diverse specie di anatidi.

Ritrovo: Centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”, via Castaldia, 1, Musile di Piave

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 20,00 euro (pranzo compreso)

domenica 11 – Mestre , ore 10.00 e ore 14.00

BOSCO DI MESTRE

Il Bosco di Mestre è uno dei maggiori programmi con cui il Comune di Venezia sta valorizzando la terraferma. Rappresenta un intervento orientato all’incremento della biodiversità, mediante il ripristino dei boschi planiziali e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. Il Bosco di Mestre è una realtà che, con i suoi 230 ettari, fa parte a pieno titolo del tessuto urbano del Comune di Venezia. Il Bosco di Carpenedo, il Bosco dell’Osellino, il Bosco di Campalto e le vaste aree Querini con i Boschi Ottolenghi, di Franca e Zaher cingono l’abitato di Mestre con un bosco che di anno in anno assume sempre più l’aspetto naturale tipico del bosco planiziale. L’idea del grande bosco periurbano nasce attorno al 1984 da un vasto movimento ambientalista. Nell’ambito dell’Azienda Regionale delle Foreste, di cui Gaetano Zorzetto era consigliere, prende forma il progetto che oggi è realtà. Le aree boscate gestite dall’Istituzione sono attualmente circa 230 ettari. Il Piano regolatore vigente ne prevede circa 1100 ettari.

Ritrovo: Forte Cosenz – via Altinia, Mestre

Durata: 2h00

Difficoltà: facile – scarpe da trekking

Costo: 7,00 euro – gratis fino ai 12 anni