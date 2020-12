"Boschi a Natale", passeggiata in famiglia: imperdibile appuntamento a Isola della Scala

“Boschi a Natale”, il cartello che propone 17 meravigliose passeggiate naturalistiche per tutta la famiglia Aree naturali, parchi e oasi del Veneto da esplorare con facili passeggiate guidate alla portata di tutti. L’appuntamento da non perdere è per domenica 13 dicembre. Un progetto nato per valorizzare il patrimonio di straordinaria ricchezza, coniugando la promozione delle zone naturalistiche con i valori della tutela ambientale.

Scarica il programma e vivi una giornata unica all’insegna della natura e del buon cibo! Tutte le proposte sono adatte alle famiglie. Costo 5 euro/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Ore 10 - BOSCO DELLA PALUDE DI PELLEGRINA

Isola della Scala

La Palude della Pellegrina (area umida SIC), lambita dal fiume Tartaro, offre un piacevole percorso guidato attraverso questo particolare territorio, zona di scavi per l’estrazione della torba, che presenta specchi d’acqua di varie dimensioni che sono habitat perfetto per canneti, uccelli palustri e pesci.

Ritrovo: via Madonna, 27

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Organizzatore: Pro Loco Isola della Scala

Altre info: luoghi da visitare nelle vicinanze: Mulino della Madonna di Pellegrina

Informazioni e contatti

Le visite prevedono un numero ristretto di partecipanti. Partecipazione con mascherina obbligatoria. Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre esclusivamente compilando il modulo sotto la descrizione di ogni appuntamento.

Per eventuali info: 334.2936833

Web: https://www.unpliveneto.itì