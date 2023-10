A Verona la 74esima Borsa scambio giocattoli d’epoca e automodelli

Domenica 8 ottobre presso la fiera di Verona si terrà la Borsa scambio di giocattoli d’epoca e automodelli. Ingresso gratuito dalle 10 alle 15. Tornare bambini per un giorno ritrovando i propri giochi: bambole, modellini, trenini, soldatini, robot, balocchi di latta e in legno. Precise riproduzioni di auto in scala ridotta, la leggendaria Barbie e Goldrake. Una giornata variopinta, magari in compagnia dei propri figli e nipoti.

