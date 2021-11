Borgo Nuovo in musica a Verona con il concerto della JazzSet Orchestra

A ritmo di swing. La rassegna ‘Quartieri in musica’, organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona, arriva in Borgo Nuovo. Sabato 27 novembre, alle ore 21, la JazzSet Orchestra accenderà la melodia. L’appuntamento aperto a tutti, e ad ingresso gratuito, si terrà negli spazi della chiesa di via Taormina.

Ben 18 orchestrali ripercorreranno la storia della musica anni ’30 e ’40. Un ensemble di sassofoni, trombe, tromboni, pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria, percussioni. A completare la band le due voci soliste di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, diretti dall'altosax Marco Ledri. Obbligatorio il green pass.

«Ascolteremo un ricco repertorio musicale dal taglio internazionale – spiega l’assessore al Decentramento Marco Padovani -. Si spazierà dal Blues allo Swing, con i brani di alcuni degli autori più noti nell’epoca. Un’occasione da non perdere per vivere una serata in compagnia, in totale sicurezza».

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/.