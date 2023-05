Borgo diVino in tour a San Giorgio di Valpolicella

Il fine settimana del 19, 20 e 21 maggio San Giorgio di Valpolicella si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo Borgo DiVino in Tour, l’evento dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un intero weekend di degustazioni con centinaia di etichette da tutte le regioni.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Arriva a San Giorgio di Valpolicella, tra le più celebri colline vinicole del Veneto, la quarta tappa di Borgo DiVino in Tour, rassegna enologica organizzata da Valica in collaborazione con Borghi più belli d’Italia ed Ecce Italia e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio il delizioso Borgo di San Giorgio, frazione del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, vi invita a celebrare la “stagione del buon bere” con il quarto di quindici appuntamenti di un tour itinerante in giro tra “I Borghi più belli d’Italia”. I visitatori potranno degustare una selezione di oltre 100 etichette provenienti da più di 30 cantine presenti sul territorio della Valpolicella e del Veneto ed altre provenienti dal territorio nazionale come Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Sicilia.

Borgo DiVino è un evento aperto a tutti, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere del borgo di San Giorgio di Valpolicella lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione ad un prezzo di 18 euro.

I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire un percorso formativo che spiega in oltre 20 pannelli espositivi aspetti come l’abbinamento cibo-vino, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino

Durante l'evento, i visitatori potranno anche assaporare e scoprire i sapori autentici e i piatti dei Borghi più belli d’Italia grazie ad un’area food dedicata. Tra le proposte il Tagliere dei Borghi più belli d’Italia e altre specialità di attività locali quali i tortelli di Valeggio sul Mincio (VR) e il pregiato olio di Malcesine (VR). L’iniziativa rientra fra le attività promozionali del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana ai fini della valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità.

INFORMAZIONI UTILI

Giorni e orari dell’evento:

Venerdì 19 Maggio dalle 18 alle 23.

Sabato 20 Maggio dalle 12 alle 23.

Domenica 21 Maggio dalle 12 alle 22.

COME FUNZIONA – Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva. Il biglietto può essere acquistato in loco oppure online, direttamente su borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella/.

DOVE SI TIENE L’EVENTO – Borgo DiVino sarà ospitato nel pieno centro storico di San Giorgio di Valpolicella, in Piazza della Pieve, circondati dagli eleganti edifici romanici della Pieve di San Giorgio e dagli scorci della Piazza Panoramica.

COME ARRIVARE A SAN GIORGIO DI VALPOLICELLA – San Giorgio di Valpolicella dista 20 chilometri da Verona (SP1/a) e 72 chilometri da Brescia (Autostrada A4). La stazione ferroviaria più vicina è quella di Domegliara – Sant’Ambrogio, a 6 chilometri da San Giorgio. Da qui si prosegue per Verona, dove arrivano treni AV da Milano, Venezia e Roma.

Per maggiori informazioni su Borgo DiVino è possibile consultare il sito: borgodivino.it/san-giorgio-di-valpolicella/.