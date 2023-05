A Valeggio sul Mincio torna la manifestazione "Borghetto del Libro"

Un vero e proprio festival del libro e dell’editoria indipendente con oltre trenta case editrici che presenteranno un’offerta culturale variegata, dalla saggistica alla letteratura, per arrivare sino al pubblico dei piu? piccoli. E? “Borghetto del Libro”, manifestazione giunta alla seconda edizione, che andra? di scena a Borghetto di Valeggio sul Mincio dal 9 all’11 giugno 2023. In uno dei borghi medievali piu? belli d’Italia, tra le anse del fiume Mincio e nel verde delle colline moreniche del Garda, si svolgera? una mostra mercato con vendita diretta di libri aperta a cittadini e turisti, che potranno apprezzare le ultime novita? librarie piu? interessanti proposte da diversi microeditori che contribuiscono, ogni giorno, ad arricchire l’ecosistema culturale del Paese.

La nuova edizione di “Borghetto del Libro” nasce con l’obiettivo di diffondere l’attenzione attorno al mondo del libro e allo sviluppo del pensiero stimolato nei lettori dalle narrazioni, nonche? di connettere la cultura con la bellezza di un paesaggio e di un territorio disseminato di importanti tracce storiche, ricco di prodotti enogastronomici che raccontano le vicende umane. Borghetto di Valeggio sul Mincio, infatti, e? stato recentemente premiato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano ed e? da tempo inserito nel novero dei “Borghi piu? belli d’Italia”. Curiosi e appassionati potranno vivere cosi? una tre giorni all’aria aperta, passeggiando fra stand e bancarelle, per incontrare autori, assistere a presentazioni di libri, partecipare a laboratori tematici, anche per bambini, accompagnati da musica e sfiziose degustazioni dei prodotti del territorio.

Molti gli ospiti di rilevanza nazionale: Matteo Bussola, Marco Balzano, Giampaolo Trevisi, don Ambrogio Mazzai, David Conati, Sonia Aggio, Elena Pigozzi, Paola Peretti, Eleonora Cumer, Fuad Aziz. “Borghetto del Libro” e? organizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio – Assessorato alla Cultura e dall’Associazione Valeggiamo, con il supporto di MicroEditoria e in collaborazione con: Associazione Percorsi, Associazione Pro Loco, Associazione La Quarta Luna, Biblioteca Comunale di Valeggio, Comitato Biblioteca Valeggio e tutte le realta? del Patto per la Lettura di Valeggio. Il progetto culturale nasce nel 2021 su impulso dell’amministrazione comunale e in collaborazione con l’Associazione Percorsi e Prehistorica Editore.

Per informazioni: https://www.borghettodelibro.it