A Bolca di Vestenanova "Non fossilizziamoci!"

Primo appuntamento della rassegna estiva "Non Fossilizziamoci!" 2023. Partenza alle ore 16 dal museo dei fossili di Bolca per una camminata lungo il Sentiero Verde. L'arrivo è previsto per le 18.15. Alle 18.30, concerto al Museo dei Fossili con l'Ensemble di flauti Eichstätter Längsflöten.

In caso di maltempo, la passeggiata sarà annullata ma il concerto avrà comunque luogo. Per informazioni e prenotazione per la passeggiata al sito: www.lamusicaracconta.it.