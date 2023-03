Bmx European Cup all'Olympic Arena di Verona

Sabato 18 e domenica 19 marzo in pista 1.440 atleti europei e non. Il 17 le prove ufficiali. La gara assegna punti per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Verona capitale della Bmx internazionale per un’edizione sold out.

Il 18 e 19 marzo alla Bmx Olympic Arena in via Sogare si svolgeranno dunque le prime due prove 2023 della Bmx European Cup, avvio ufficiale della stagione agonistica internazionale della bmx organizzata dal club Team BMX Verona con il patrocinio di Comune e Regione Veneto e il sostegno di Agsm Aim, Amia e Acque Veronesi. Sulla pista, che quest’anno compie 10 anni, gareggeranno riders europei e non solo. Molti dei partecipanti sono infatti atleti colombiani, australiani, giapponesi, venezuelani e americani, per un totale di 1.440 iscritti, quasi triplicati nel giro di pochi anni, un record che testimonia crescita e successo di questa manifestazione sportiva.

Un risultato frutto di un grande lavoro di squadra, su cui Verona investe per le importanti ricadute dell’evento sul territorio. La due giorni assegnerà punti per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. L’anno prossimo inoltre la pista di via Sogare ospiterà il Campionato Europeo Assoluto Bmx, già svoltosi a Verona nel 2016 con ben 1900 atleti in gara. Il programma della Bmx European Cup prevede le prove ufficiali venerdì 17 marzo e la gara sabato 18 e domenica 19.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.teambmxverona.it/.