Al Teatro Salieri lo spettacolo di danza "Blu infinito"

Sarà nuovamente la danza, dopo l’exploit del gala internazionale di domenica scorsa, la protagonista del prossimo appuntamento con il “Salieri Festival”. Giovedì 16 giugno, alle 21, sul palco del Teatro Salieri salirà infatti la compagnia Evolution Dance Theatre di Roma, che porterà il suo spettacolo “Blu infinito”.

Un trasporto verso un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione. Giochi di laser, specchi e riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creando mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. In questo spettacolo l’acqua scorre, danza e fluttua, compiendo viaggi meravigliosi, scopre sentieri nascosti nel magico mondo della Natura, per poi fluire nel Blu Infinito. Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine. I coralli si accendono di luce quando i raggi del Sole penetrano la superficie dell’acqua. I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un artista.

Biglietti a partire da 9 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria del Teatro Salieri al numero 0442.25477 secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; il sabato dalle 10 alle 12.30; oppure consultare il sito www.salierifestival.it