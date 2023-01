"La bisbetica domata" per la festa della donna al Teatro Satiro Off

La rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” presenta “La bisbetica domata” della compagnia Casa Shakespeare l’8 Marzo 2023 ore 19:30. “La bisbetica domata” della compagnia di Casa Shakespeare è una controffensiva, un estremo per raccontare, ancora una volta, attraverso punti di vista collaterali la vicenda di una ribelle Caterina, alla quale però, in questa versione teatrale, e con il finale emerge il rispetto e il riconoscimento l’intelligenza della persuasione femminile. In quella storia in cui la donna viene “domata”, facendo storcere il naso alle donne contemporanee, percepiamo una forza da cui prendere ispirazione, dal passato, per confermare il futuro di genere.

Composta da William Shakespeare prima del 1594 , La bisbetica domata è un compendio di alcune caratteristiche tipiche della società dell’epoca e, in particolare, della condizione femminile e del rapporto uomo/donna nell’Inghilterra di Elisabetta I, la regina sotto il cui regno Shakespeare visse e creò le sue opere più popolari. La freschezza della Bisbetica nasce da una sorprendente capacita? di Petruccio di cambiare atteggiamento, soggetto, reazione, spiazzando l’interlocutore. Partendo da questa considerazione, lo spettacolo si sviluppa creando una geometria che conduce lo spettatore in una perdita d’orientamento che apra allo stupore dell’inaspettato: i veri sentimenti di Petruccio e Caterina, e di Lucenzio e Bianca. Come altrettanto inaspettata sara? la figura del Direttore e del finale “rovesciato”.

TRAMA - Protagonista della storia è il padovano Battista Minola, padre di due figlie dal carattere opposto: la bisbetica Caterina e la dolce Bianca. Preoccupato che la primogenita non riesca a trovare marito, Battista avverte i tanti spasimanti della seconda che nessuno avrebbe potuto sposarla se non lo avesse fatto per prima la maggiore. I corteggiatori si dispiacciono, convinti che nessuno avrebbe mai voluto sposare Caterina, nota per il caratteraccio. Il giovane Lucenzio, intanto, si innamora di Bianca, mentre Ortensio cerca un consorte a sua sorella. Lo trovano in Petruccio, amico di Ortensio, giunto in città proprio con l’intenzione di prendere moglie. Per convincerlo, i due sodali lo avvertono del carattere impossibile di Caterina, ma gli dicono anche che è molto ricca. Mentre Lucenzio scambia le vesti con il servo per diventare il tutore di letteratura di Bianca, con il medesimo espediente Ortensio diventa il tutore di musica, promettendo a Petruccio di fargli conoscere la bella ma difficile Caterina. E così accade: i due si sposano. Apatico e distratto, poco interessato alla neo moglie, Petruccio si presenta alla cerimonia vestito in modo sciatto e decide di andarsene prima del banchetto, costringendo una contrariata Caterina a seguirlo. La vita coniugale è modesta e le continue privazioni mutano l’indole della donna.

CREDITI REGIA: Solimano Pontarollo ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari ATTORI: Giulia Cailotto – CATERINA Andrea De Manincor – PETRUCCIO Solimano Pontarollo – BATTISTA, SARTO E ORTENSIO Riccardo Bodini – LUCENZIO Annalisa Cracco – BIANCA DURATA: 50 minuti LINGUA: in italiano SPETTACOLO: in costume elisabettiano.

Informazioni: Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417. Casa Shakespeare: info@casashakespeare.it.