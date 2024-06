Nuova proposta di Biodanza in natura e Forest Bathing! Weekend 29-30 giugno 2024. Un'occasione per immergerci in un viaggio esistenziale alla scoperta di sé. Un tempo per essere in ascolto, per fermarci, entrando in fusione con gli elementi della natura.

Durante questo incontro, saremo accolti in baita (in autogestione, spazi, cibo, etc) a Ferrara di Monte Baldo(VR).

La proposta include:

Momenti da vivere con Manuel - Istruttore di Forest Bathing.

Momenti con Cecilia - Insegnante Didatta di Biodanza.

E tanti momenti di svago da vivere in allegria e buona compagnia…



Per informazioni e iscrizioni:

3331715424

3792660166

Si autorizza VERONA SERA all'utilizzo dell'immagine a titolo gratuito.