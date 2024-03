Come TERRE BIOLOGICHE VERONESI abbiamo il piacere di invitarvi lunedì 11 marzo alle 8.45 presso Enoteca della Valpolicella a Fumane (Verona) al nostro evento:

"BIO-HUB - Cuochi e Contadini: Sinergie per un Mondo che Cambia".

L'evento ha lo scopo di presentare il progetto BIO-HUB, rete di connessione tra aziende agricole locali biologiche e cuochi illuminati che cercano materie prime di stagione e di qualità. Su proposta di aziende e ristoratori, abbiamo sviluppato un’app che permette ai ristoratori di ordinare prodotti direttamente ad aziende agricole produttrici del nostro territorio, permettendo così di creare anche un legame diretto tra aziende e chef che vogliono proporre piatti sempre più con prodotti biologici, locali e stagionali. Qui di seguito il programma.

Al mattino potrete assistere a due talk durante i quali proveremo a rispondere alle seguenti domande:

Possono i cuochi essere alleati nella salute della terra e delle comunità?

Il biologico è ancora un valore aggiunto?

A rispondere alle nostre provocazioni avremo degli ospiti d'eccezione:

- Diego Rossi, Chef Trattoria Trippa Milano

- Giorgia Lagosti, Maestra di Cucina A.I.C.I. (Associazione Insegnanti di Cucina Italiana)

- Carlo Alberto Menini, titolare della Macelleria Carlo Alberto

- Antonio Tesini, Presidente della Cooperativa Agricola Ca' Magre

- Filippo Falugiani, Presidente A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoratori dell'Olio)

- Tommaso Vatti, titolare del ristorante la Pergola di Radicondoli (SI)

- Giuseppe Patat, fondatore di EthicsGO

Al termine delle tavole rotonde seguirà un buffet organizzato da Enoteca della Valpolicella. Dalle 13 alle 18 potrete partecipare al C2C – Chef to Contadini”: lo spazio ideale per conoscere ed incontrare contadini della nostra associazione, realtà agricole locali biologiche che aderiscono alla rete BIO-HUB. Potrete assaggiare i loro prodotti e chiacchierare, ascoltare le loro storie e creare collaborazioni e progetti.

A conclusione della giornata, dalle 15 alle 18 si terrà il workshop “Come si Mangia l’Olio”: workshop in collaborazione con A.I.R.O. (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio) e con la prof.ssa Giorgia Lagosti. Si tratta di un workshop formativo rivolto a cuochi e chef che vogliono acquisire maggiore consapevolezza sull’olio EVO. Il workshop sarà strutturato in tre ore dinamiche con relatori specializzati per addentrarsi nella chimica, nelle componenti organolettiche, nei valori tradizionali e nelle tecniche di cottura con olio extravergine. In particolare ci sarà un approfondimento guidato sull’analisi sensoriale dell’olio extravergine e a seguire un laboratorio tecnico, con lo chef Tommaso Vatti, sull’utilizzo dell’olio extravergine in ristorazione con focus sui lievitati.

Per la partecipazione alla giornata è richiesto un contributo di 20 euro (pranzo incluso). Iscrizione al seguente link: bit.ly/bio_hub. Il workshop “Come si Mangia l’Olio” ha un costo di 50 euro. Iscrizione al seguente link: bit.ly/come_si_mangia_olio