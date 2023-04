Debuttano i Binario 23 di Almiro Comucci alla Vecchia Rama

Nasce una nuova band veronese, i Binario 23, per iniziativa di Almiro Comucci. In un periodo di rinascita per la musica dal vivo a Verona, il bassista chitarrista ed occasionalmente cantante, di vecchia scuola, Almiro Comucci, già impegnato con Allegra Group, Condors, Pepe Nero Blues Band e Yellow Cab, ha sentito la necessità di creare una nuovissima formazione che debutta sabato sera (22/04) dalle 21.15 alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar. «Almiro é musicalmente generoso», sottolinea la moglie Daniela «Dada» Benedini, presidente dell’associazione culturale benefica Musica Viva Verona.

«Decine di iniziative musicali di successo sono frutto della sua mente. Penso ai Railroad, la prima blues band veronese ad incidere un lp nel 1976 con la Saar Records (che scopri Vasco Rossi, ndr), al Festival degli inediti d’ispirazione beat, alle sue musiche per rappresentazioni teatrali ed a molto altro. Almiro ama la musica d’assieme da sempre e non ci tiene ad apparire personalmente. In questo caso, ha messo assieme Monia Santoni (voce), Juri Pin (chitarra), Luca Righetti (tastiere), Gianni Marchetti (sax tenore), Alberto Bonazzi (batteria) e se stesso al basso, per un repertorio non scontato, che pesca il meglio dagli anni ‘50, ‘60, ‘70 in poi, citando ad esempio Peppino di Capri, Massimo Bubola, i Nomadi e perfino i Ricchi e Poveri», conclude «Dada». Effettivamente, Comucci dimostra di essere poliedrico, passando dai Led Zeppelin con i Condors dell’inossidabile vocalist Carlo Degani, a Francesco Guccini, di cui é un alter ego, fino al pop, al beat, alla musica d’autore ed a molto altro. C’é curiosità per il vernissage di questo suo nuovo progetto.

Per prenotare: 333 2051319.

Almiro Comucci / foto ufficio stampa Roberto Ceruti