Al Cinema Kappadue il film "Billy" con ospite la regista Emilia Mazzacurati

Martedì 6 giugno al Cinema Kappadue, con inizio spettacoli alle ore 19 e alle ore 21 verrà proiettato il film "Billy" e sarà accompagnato dalla regista Emilia Mazzacurati, figlia d'arte del noto regista padovano Carlo Mazzacurati, saranno inoltre presenti gli attori Benedetta Gris e Matteo Oscar Giuggioli.

Il film in uscita nazionale il 1 giugno, sarà in proiezione anche al Cinema Pindemonte dal 2 al 7 giugno.

"BILLY" (Italia 2023 - Commedia / Drammatico 97')

regia di Emilia Mazzacurati

con Matteo Oscar Giuggioli, Benedetta Gris, Carla Signoris, Giuseppe Battiston, Alessandro Gassmann

prodotto da Rai Cinema e Sole Film

Note sulla regista: Emilia Mazzacurati nasce nel 1995. Dopo la maturità linguistica, studia storia dell'arte all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 2018 si diploma in sceneggiatura presso la Scuola Holden di Torino. Alla fine del 2018 scrive e dirige il cortometraggio "Manica a vento" con Benedetta Gris, Matteo Creatini e Giuseppe Battiston, uscito in prima nazionale al Festival Visioni Italiane della Cineteca di Bologna nel marzo 2019. "Billy" (2023) è il suo primo lungometraggio, presentato al 41esimo Bellaria Film Festival in anteprima assoluta.

Info: https://cinemafiume.it/cinema/cinema-kappadue/

Locandina fillm Billy / ufficio stampa Cinema Pindemonte, Fiume, Diamante, Kappadue