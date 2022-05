Bike-tour Valpolicella e Amarone con degustazione vini

Pedalare all’aria aperta immersi nel verde dei vigneti? Sei nel posto giusto! Ti aspetta anche una deliziosa degustazione di vini tipici della mitica Valpolicella. Ti va di aggregarti a noi? Ti aspettiamo! Quest’escursione guidata in mountain bike è perfetta per ammirare la Valpolicella in modo ecologico e naturale, sarete guidati dalle nostre guide esperte attraverso stradine secondarie e non asfaltate che attraversano vigneti e colline.

Visiteremo gli angoli più autentici e nascosti della Valpolicella, sempre accompagnati da esperte guide locali che vi sapranno regalare magnifici momenti a bordo delle nostre biciclette. Durante il percorso visiteremo il magnifico borgo di San Giorgio di Valpolicella con la sua antica Pieve Romanica (una delle più antiche chiese di Verona)e la splendida vista sul Lago di Garda. Non mancheremo di fermarci in Cantina per una visita guidata e una degustazione completa dei vini della Valpolicella (Classico, Ripasso e Amarone DOC).