Bike tour da dogana a dogana

In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, nella prima domenica di primavera, un fantastico bike tour da fiume a lago tra forti e vigneti. Dai panorami piu' noti a viottoli di campagna dimenticati e corti rurali che collegavano, tra le colline moreniche, due dogane veneziane del 1500, una delle quali quasi dimenticata anche dai locali. Una dogana situata lungo l'Adige e l'altra affacciata sul lago di Garda, collegate dall'antica via del sale. Percorso ondulato in gran parte facile. Numerose soste panoramiche per foto e spiegazione dei forti austriaci sui colli di Pastrengo e del sistema delle dogane venete; curiosita' sulla vegetazione e cenni storici su Pastrengo e Lazise.

Lasciando il lago si attraversera' l'incantevole paesaggio dell'entroterra lacustre, sconosciuto ai turisti benche' a pochi chilometri dal Garda. Circa a meta' percorso pausa caffe'. Gran parte del tracciato e' su asfalto, ma per comodita' e sicurezza nei tratti sterrati consigliamo l'utilizzo di mountain bike oppure bici gravel. Chi non disponesse di una bici adatta ci contatti per il noleggio (a disposizione anche mountain bike elettriche).