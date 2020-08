A Castelnuovo del Garda "Sapori al centro": tavolata con i "bigoli della torre"

Una tavolata di duecento persone lungo la centralissima via Marconi a Castelnuovo del Garda la vigilia di Ferragosto. Si chiama “Sapori al centro” l’iniziativa messa in campo dalla Pro loco e dall’assessorato alle Manifestazioni per rilanciare i prodotti tipici del territorio gardesano e promuovere quello che si candida a diventare il vero piatto simbolo del paese: i bigoli della torre, una pasta con le sarde che si rifà alle antiche tradizioni dei pescatori del lago.

La ricetta, messa a punto dallo chef Massimo Mazzari e dal pescatore Claudio Loro, unisce la celebre pasta al torchio con la sarda, pesce tipico del Garda. Ad accompagnare le portate della cena, tutte rigorosamente realizzate con prodotti locali, i vini Chiaretto, Bardolino e Custoza provenienti dalle Cantine della zona. «Vi invito a riscoprire questo piatto originale e gustoso realizzato con le sarde, vera risorsa gastronomica del nostro lago – suggerisce il presidente della Pro loco, Claudio Oliosi –. Basti pensare che la sarda rappresenta il 45 per cento della produzione ittica del Garda».

L’assessore alle Manifestazioni, Thomas Righetti, nel complimentarsi con quanti a vario titolo hanno concorso all’individuazione del piatto, sottolinea «la grande attenzione riservata agli aspetti organizzativi e di prevenzione, che consentiranno a tutti i partecipanti di trascorrere una piacevole serata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza».

Informazioni e contatti

I biglietti per la serata, con inizio alle 19, sono in vendita nei bar del centro di Castelnuovo del Garda. Info su whatsapp al 379 1633280.

Web: www.comune. castelnuovodelgarda.vr.it