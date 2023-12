La Big Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona in concerto al Camploy: "Quadri di una esposizione...in Jazz"

Una serata gioiosa ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, sabato 23 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Camploy di Verona, che si inserisce nella rassegna "La Città del Jazz" nona edizione che, sempre con la direzione artistica e tecnica della Big Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, prenderà il via al Teatro Camploy il 26 gennaio 2024. Il programma dell’edizione 2023 del concerto di Natale, intitolato "Quadri di una esposizione… in jazz", si compone dei dieci quadri e delle cinque promenade del poema sinfonico di Modest Petrovi? Musorgskij, scritto in origine per solo pianoforte, trascritto per orchestra da Maurice Ravel e rivisitato dalla band.

Il capolavoro si presenta in veste multimediale. Le musiche descrittive in stile classico e jazz ispirate ai quadri artistici del pittore Hartmann, amico del compositore, saranno animate da Gek Tessaro, grande artista e illustratore veronese. Thomas Sinigaglia con la sua fisarmonica darà un tocco solistico ed improvvisato agli arrangiamenti.

Sandro Avesani, voce recitante, introdurrà i diversi brani del programma. Questo concerto natalizio, con i temi musicali, le illustrazioni ispirate ai diversi momenti che compongono questo capolavoro, i solisti e la voce, metterà in particolare risalto la vocazione ritmo-sinfonica della big band.

Assessora alla Cultura Marta Ugolini dichiara: «Si tratta di un concerto che da 26 anni il Comune di Verona offre alla città per animare le serate natalizie. L’appuntamento di quest’anno propone un programma davvero inedito e multisensoriale poiché unisce jazz, improvvisazione, recitazione e grafica. Sarà un momento di grande creatività da gustare con gli occhi e da apprezzare nell’esecuzione musicale, oltre che un momento gioioso di scambio di auguri».

Paolo Girardi, presidente Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, afferma: «Da 26 anni creiamo un programma ogni anno diverso e l’organizzazione di questi concerti è possibile grazie al sostegno del Comune di Verona, al quale va il nostro ringraziamento. Per questa edizione abbiamo la fortuna di avere due ospiti d’eccezione, Thomas Sinigaglia e Gek Tessaro, che uniranno l’esecuzione musicale alla creazione di quadri per un evento davvero da non perdere».

Marco Pasetto, direttore Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, spiega: «Il programma di quest’anno parte dai ‘Quadri di un’esposizione’ di Musorgskij, capolavoro pianistico trascritto da Maurice Ravel e a nostra volta ri-arrangiato in versione jazz con dieci quadri e cinque promenade. Il progetto è partito da Thomas Sinigaglia, per coinvolgere poi Gek Tessaro; l’innovazione di questo concerto è proprio l’unione di musica e illustrazione».

Il concerto è gratuito previo invito da ritirare, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso gli uffici dell’URP – Relazioni con il Pubblico – via Adigetto n.10, dalle ore 9 di mercoledì 20 dicembre 2023.

Il programma del concerto

Promenade (arr. Ambrogio De Palma), Gnomus (arr. Giordano Bruno Tedeschi), Promenade (arr. Norbert Studnitzky), The Old Castle (arr. Thomas Sinigaglia), Promenade (arr. Norbert Studnitzky), Tuileries (Litigio di fanciulli dopo il gioco) (arr. Norbert Studnitzky), Take “Bydlo” (arr. Giordano Bruno Tedeschi), Promenade (arr. Norbert Studnitzky), Il Balletto dei Pulcini Blu (arr. Francesco Passarella), Samuel Goldenberg e Schmuÿle (arr. Marco Pasetto), Promenade (arr. Valentina Bauce), Limoges, il Mercato (La grande notizia) (arr. Daniele Rotunno), Catacombe (Sepolcro romano) (arr. Daniele Rotunno), Die Hütte der Baba-Yaga (arr. Norbert Studnitzky), The Great Gates of Kiev (arr. Ambrogio De Palma).

BIG BAND RITMO SINFONICA “CITTÀ DI VERONA" - Fin dalla fine del Settecento si hanno notizie di una banda musicale a Verona che, al pari delle bande tradizionali, anima le manifestazioni ufficiali della Provincia e del Comune di Verona. Nel 1975, con la direzione di Mario Pezzotta, La Banda Musicale Cittadina di Verona cambia il proprio repertorio e inizia a suonare il jazz. Per la prima volta, a Verona, un complesso esegue brani del repertorio artistico afroamericano! Nasce in quel periodo la Big-Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, attualmente guidata da Marco Pasetto e formata da circa quaranta strumentisti. Il complesso ha collaborato con Jasgawronsky Brothers, il Coro A.Li.Ve di Verona, Cheryl Porter, Silvia Testoni, Alan Farrington, Morgana Montermini, Terry Veronesi, Kyle Gregory, Roberto Magris, Augusto Mancinelli, Paolo Birro, Mauro Negri, Bob Bonisolo, Salvatore Majore, Giuseppe Zorzella, Riccardo Brazzale. Ha registrato diversi CD: Duke is Alive - Such Sweet Thunder; Swingphonic - Classic in Jazz; Rapsody in blue; una raccolta di Inni Nazionali; Around the Blues; El s-cd del S-cianco; The amazing Burt Bacharach; Pierino e il Lupo. Una favola blues; Restless Spirits; Big Band Bon;, Glenn Miller Story e, nel 2019, Big Band Bossa Nova, dedicato alla musica brasiliana, con la voce di Daria Toffali ed Emozioni Italiane, con la voce di Stephanie “Océan” Ghizzoni e il recente Freak Frank – Frank Zappa, a Timeless Genius, registrato nell’estate 2022 dal vivo al Teatro Romano di Verona. La Bigband ha inoltre suonato a Monaco di Baviera, a Nimes, al festival JazzItalia, a Verona Beat, al Conservatorio di Padova e in diversi teatri nazionali.

THOMAS SINIGAGLIA - Fisarmonicista, compositore e arrangiatore, è considerato un musicista eclettico e virtuoso dello strumento. Vincitore di concorsi internazionali, svolge attività concertistica come solista e collaborando con numerosi artisti nazionali ed internazionali tra cui Jessica Lurie, Roberto “Freak” Antoni, Luis Bacalov, Anna Maria Castelli, Fabrizio Mocata, Paul Wertico, Paolo Birro, Maria Schneider, Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Stefano Benini, Simone Guiducci, Yuri Goloubev, Massimo Bubola, Patrizia Laquidara, Wood Orchestra, Raffaella Benetti, Carlos Adriàn Fioramonti, Ruben Peloni, Zeno De Rossi, Valerio Galla, Orchestra Vertical, Maler, Yo-Yo Mundi, Il Magnetofono, i Madrugada, gli Alma Migrante, i Feira Lusa, l’Orchestra Sinfonica Verdi diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani, Massimo Mercelli, Laura e Beatrice Puiu, gli attori David Riondino e Fabio Testi, la Big Band Ritmo Sinfonica "Città di Verona" diretta da Marco Pasetto, i Virtuosi Italiani, la Camerata Strumentale di Prato, Sorah Rionda Hernandez e molti altri. Ha suonato in numerosi festival internazionali in Europa (Forte, Klassieke Muziek in Limburg, Steirisches Kammermusik, Umbria Jazz, Les Joutes Musicales Festival, Napoli Jazz Winter Festival, Vicenza Jazz), negli Stati Uniti, in Canada (Vancouver Jazz Festival), Guatemala, Brasile, Argentina, Marocco (Mawazine Festival) e ha suonato in programmi trasmessi da Radio Rai 1, Radio Rai 3, Rai 2, Rai 5 e LA7. Compone e suona musica per il teatro e la danza contemporanea collaborando con vari registi, attori e coreografi. Di recente composizione la suite per fisarmonica e orchestra d'archi “Il fregio della vita”, liberamente ispirata alle opere del pittore Edvard Munch ed eseguita con l'Orchestra Filarmonica Giovanile di Bogotà. È docente presso il Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto. Ha inoltre tenuto il corso libero di Fisarmonica Jazz presso il Conservatorio di Vicenza e master class di musica d'insieme Jazz, Tango e Klezmer presso il Conservatorio di Adria.

GEK TESSARO - Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, presenta regolarmente spettacoli in teatri, scuole e biblioteche in tutta Italia. Ha partecipato a numerosi festival e manifestazioni culturali (tra cui: Scrittori in Città di Cuneo, Festival letterario di Gavoi, Festival della Mente di Sarzana, Burattinarte di Alba, Lector in fabula di Conversano, Avventure di carta di Galliate, Buck di Foggia, Casola… è una favola di Casola Valsenio, Arena delle balle di paglia a Cotignola, Biblofestival di Dalmine, Festival Mangiastorie di Brescia). Ha collaborato con Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, Teatro Nuovo di Verona, Fondazione Arena e con l’Orchestra “I virtuosi italiani” di Verona illustrando dal vivo, con la lavagna luminosa, “Pierino e il lupo”, “Il carnevale degli animali”, Britten, “Le quattro stagioni”, “Romeo e Giulietta”, “La bisbetica domata”. Ha partecipato a un progetto di collaborazione tra il Conservatorio “G. Verdi” di Milano il Conservatorio Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo disegnando dal vivo le scenografie per l’opera La Bella dormente nel bosco di Ottorino Respighi.

Verona Teatro Camploy / foto ufficio stampa Comune di Verona