La Big Band Jazzset Orchestra in concerto a San Martino Buon Albergo

Sarà uno straordinario e coinvolgente turbinio di ottoni, sapientemente suonati, unitamente ad una ritmica di elevato livello, una collana di canzoni interpretate dalle voci soliste di Rossana D'Auria e Stefano Fusco, con la direzione di Gilberto Merli, ad invadere piacevolmente gli spazi degli Impianti Sportivi presso il Parco Olimpia di Borgo della Vittoria a San Martino Buonalbergo (Via Divisione Acqui, 5), la sera di sabato 22 luglio 2023 dalle ore 21, quando inizierà il concerto "DA GLENN MILLER A ELLA FITZGERALD A FRANK SINATRA" proposto dalla Big Band Jazzset Orchestra, storica formazione veronese che si appresta a celebrare 35 anni dalla fondazione con un curriculum di diverse centinaia di concerti e migliaia di spettatori entusiasti.

L'imperdibile serata, voluta dall'Assessora comunale alla Cultura Francesca Besana, offrirà agli spettatori una collana di "perle musicali" opera eccelsa dei più autorevoli e noti autori della mitica "Era dello Swing”, come Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Cole Porter ed altri, il periodo d'oro delle Big Band Americane (ma la febbre dello Swing contaminò anche l'Europa...), non mancheranno brani in voga negli Anni '50/60 post Swing, le immortali canzoni portate al successo mondiale da Ella Fitzgerald e da Frank Sinatra, una magica immersione nella musica "pulita", che ha fatto ballare milioni di appassionati. Un divertimento assicurato! Un invito rivolto ad un pubblico di ogni età per condividere l'amore ed il piacere per la musica, la melodia, il ritmo e la dolcezza di suoni che si fondono all'unisono, per vivere le suggestioni di una splendida ed indimenticabile serata.

Per l'ingresso al concerto è previsto un biglietto dal costo di 8 Euro, con una riduzione a 5 Euro per Over 65 e Under 30, disponibili la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20,00. In caso di maltempo il concerto sarà recuperato domenica 23 luglio 2023 alle ore 21: biblioteca@comunesanmartinobuonalbergo.it - tel. 045.8874239.