Pedalata lungo l'Adige fino a Zevio, con visita all'interno del castello

È organizzata per domenica 10 ottobre un'escursione in bicicletta lungo l'Adige fino al Castello di Zevio, unico esempio nel Veronese di residenza aristocratica ancora circondata dall'antico fossato. La visita include l'accesso a interni normalmente non aperti al pubblico.

La guida sarà Daniele Bressan e la prenotazione obbligatoria si potrà fare via sms o whatsapp al numero 3476437003.

Partenza alle 14 dalla stazione di Verona Porta Vescovo. Richiesto un contributo di 10 euro.

La visita si svolgerà anche in caso di pioggia e non è richiesto il Green Pass.

