Bici-tour tra l'Adige, San Michele, la diga di San Giovanni Lupatoto e l'antica "Paquara di Sorio"

Per gli amanti della bicicletta, una visita tra le "basse" di San Michele, la diga di San Giovanni Lupatoto e l'antica "Paquara di Sorio", luogo di antichissimo insediamento monastico, protagonista di una storica "pace" fra i potenti dell'Italia medievale.



La biciclettata è in programma sabato 2 ottobre, con partenza alle 14 dalla stazione di Verona Porta Vescovo. Guida e prenotazione (obbligatoria, via sms o whatsapp): Daniele Bressan 347.6437003. Contributo richiesto: 10 euro. Biciclette non fornite dall'organizzatore.

La visita si svolge anche in caso di pioggia. Non è richiesto il Green Pass.

