Escursione in e-bike alla scoperta della fioritura della lavanda

Escursione guidata in E-bike. Suggestivo itinerario in bici tra le terre della Val Tramigna e Val d’Illasi, percorrendo parte della Vecia via della Lana. Si pedala nelle strade bianche collinari, boschi e strade di campagna fino a raggiungere l’Azienda Agricola La Ferraretta Bianca: un piccolo angolo di paradiso, dove sarà possibile ammirare i campi di lavanda in fiore e conoscere i segreti delle tecniche di estrazione dell'olio essenziale.

Sarà l'occasione per condividere insieme questa esperienza, godendoci la compagnia e immergendoci nel profumo balsamico della lavanda, tra farfalle, api e bombi. Aperitivo/Merenda presso la Ferraretta Bianca e ritorno.

? Quando? sabato 6 e 20 luglio 2024

? Durata indicativa: 4 ore

? Ritrovo ore 16 a Cazzano di Tramigna, presso la piazza centrale

? Aperi-cena presso l'Azienda Agricola la Ferraretta Bianca

? Percorso: circa 25 km, con 500m di dislivello

Prenotazioni al 334 5938139 o scrivici a info@winebikeloop.it