Inaugura la Biblioteca Umana con Marco Cappelli di Storia d’Italia al Teatro Fucina Machiavelli

Nasce Biblioteca Umana, una nuova rassegna targata Fucina Culturale Machiavelli dedicata alla divulgazione culturale. «Fucina nasce dall’amore per la cultura, quella viva, vissuta dal vivo tutte le nostre sere d’eventi, e quella viva anch’essa, custodita dentro i libri, dentro le storie, attraverso esse – spiega la Direttrice Artistica Sara Meneghetti – per questo ci sembra giunto il momento di aprire un piccolo filone di eventi per gli amanti dei libri, i curiosi, gli affamati di parole e di storie».

La rassegna coinvolge alcuni tra gli esperti più interessanti in circolazione, persone che si impegnano in prima persona per condividere le loro passioni sotto forma di podcast, libri, prodotti audio e multimediali. Gli eventi avranno cadenza mensile e si svolgeranno sempre il venerdì sera alle 19.30. In calendario il 1 dicembre Marco Cappelli autore di Storia d’Italia, uno dei podcast più ascoltati nel nostro paese, il 2 febbraio Alessandro Gelain di Mitologia. Le meravigliose storie del mondo antico, l’8 marzo Galatea Vaglio di Pillole di Storia e infine, in data da confermare, Francesca Moscardo, storica dell’arte veronese, conosciuta online come ‘Nana bianca’, con “Le persone nane nella storia e nell’arte”.

Si parte questo venerdì con Marco Cappelli che approfondirà il tema delle migrazioni nel tardo impero romano, in dialogo con Paolo Perentori dell’Università di Verona. Con uno stile del tutto personale e avvincente, Cappelli ha catturato gli ascoltatori nella sua missione, ambiziosa quanto appassionante, di dipingere un quadro quanto più possibile completo e approfondito delle radici, origini e sviluppo della storia del Bel Paese.

L’ingresso è a offerta responsabile, tutte le informazioni sulla rassegna su fucinaculturalemachiavelli.com.