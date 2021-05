Alla Capitolare la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli: acquerelli nel racconto di Andrea Mirenda"

Prezzo non disponibile

La Biblioteca Capitolare riapre le porte con la modernità insieme alla Fondazione Cariverona e all’Assessorato al Turismo del Comune di Verona La Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, nel contesto del progetto "I luoghi di Dante a Verona", venerdì 4 giugno inaugurerà la mostra "Dante a Verona visto da Giancarlo Zucconelli: acquerelli nel racconto di Andrea Mirenda", realizzata con il sostegno di Fondazione Cariverona e in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e ai Rapporti Unesco del Comune di Verona. Alle ore 17, presso il Chiostro Canonicale di Verona, Milo Manara interverrà in presenza offrendo al pubblico la sua riflessione dal titolo Tra il sapere e l’immaginare.

L’esposizione si colloca nel solco delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, nella città che fu il suo primo rifugio e all’interno di un’istituzione che fu quasi certamente una delle fonti di ispirazione del suo genio letterario. L’iniziativa rappresenta inoltre l’occasione per sperimentare nuove opportunità di coniugare antico e moderno all’interno della Biblioteca Capitolare, il cui salone monumentale si illuminerà di colori vibranti grazie a 24 splendide tavole ad acquerello realizzate da Giancarlo Zucconelli.

Le tavole fanno parte di una serie di disegni della collezione d’arte di Fondazione Cariverona, presentate al pubblico nel 2020 nel volume Dante nella Verona Scaligera, in cui gli acquerelli vengono raccontati da testi di Andrea Mirenda.

Il percorso espositivo, come scrive Manara nella sua introduzione al volume, permette di ricostruire “un capitolo cruciale della storia di Dante e della città che lo ha ospitato”, raccontando i soggiorni del poeta a Verona dopo l’esilio, con il contributo visivo d’eccezione di un corredo di immagini che “dimostrano che l’arte e l’illustrazione non sono antitetiche”.

Per l’occasione, le porte della biblioteca si apriranno al pubblico attraverso una nuova modalità. Sarà infatti possibile accedere al salone allestito anche individualmente in forma autonoma negli orari lunedì 15-18; da giovedì a domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Inoltre, sarà possibile vivere un’esperienza ancora più emozionante prenotando una visita guidata che condurrà i visitatori alla scoperta di alcuni aspetti della storia millenaria della Biblioteca Capitolare e del percorso di Dante a Verona. In aggiunta, i partecipanti potranno vedere da vicino alcuni dei testi legati alla figura del poeta oggi custoditi all’interno del patrimonio della biblioteca. Le visite guidate saranno disponibili su prenotazione: lunedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 11; domenica alle ore 15.30.

Sabato 5 giugno, nella prima giornata di apertura della mostra al pubblico, l’accesso sarà gratuito. Sia nel caso dell’accesso individuale sia della visita guidata, gli ingressi saranno contingentati e verranno osservate tutte le normative previste dall’attuale emergenza sanitaria, al fine di garantire la massima sicurezza ai visitatori.

Informazioni e contatti

Info e prenotazioni: Fondazione Biblioteca Capitolare di Verona, piazza Duomo 19 - 37121 Verona info@bibliotecacapitolare.it - T. 045 596516 e M. 331 5946961 - www.bibliotecacapitolare.org

