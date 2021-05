Fondazione Aida presenta "B&B (Biancaneve e la Bella addormentata) nella valle incartata"

Il 23 maggio festeggeremo il compleanno di Flavia e Vittoria, per l’occasione abbiamo aggiunto due repliche dello spettacolo. Vi aspettiamo alle 18.15 e 20.15 nella Valle incaRtata…Proseguono gli eventi per bambini di Teatro Onlife con una storia che avrà come protagoniste Biancaneve e la Bella Addormentata in B&B (Biancaneve e La Bella Addormentata nel Bosco) nella valle incaRtata, un delicato “evento di carta” che tratta il tema della parità di genere.Con Pino Costalunga e i personaggi nati dalla creatività di Gaia Bellini.Nella Valle IncaRtata ci sono dei libri con delle bellissime fiabe, ma quando qualche pagina si strappa e se ne va, in quella valle speciale, le fiabe non vanno più come dovrebbero andare.

Là vivono naturalmente anche la Bella Addormentata nel Bosco e Biancaneve, ma sono preoccupate, infatti il principe che dovrebbe risvegliarle con un bacio, non arriva.Cos’è successo? E se fosse tenuto prigioniero da un terribile Drago Sputafuoco? Ma non sono i Principi, di solito, che liberano le Principesse?B&B (Biancaneve e La Bella Addormentata nel Bosco) nella valle incaRtata è un evento per bambini dai 4 anni.Anche in questo evento di Teatro Onlife, per favorire la partecipazione e l’interazione, ai bambini viene chiesto di portare:un oggetto qualsiasi che permetta loro di diventare, a scelta, il personaggio del drago, del principe o della principessauna chiave molto grandeun bicchiere di plastica o, in alternativa, un tubo di carta (come quelli della carta igienica)Teatro Onlife.

L’iniziativa fa parte di Teatro Onlife, un innovativo progetto tecnologico che offre un’esperienza di teatro digitale dove bambini e ragazzi hanno la possibilità di interagire con un attore in un alternativo spazio, senza rinunciare all’irripetibilità dello spettacolo dal vivo. E’ organizzata con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro, momentaneamente sospesa a causa dell’emergenza Covid.

Informazioni e contatti

Per info: prezzo per accesso 7 euro disponibile su https://www.fondazioneaida.it/negozio/. Al momento dell’acquisto viene inviata una mail con i dettagli per il collegamento.

Tel 045.8001471/045.595284

Mail: fondazione@fondazioneaida.it

Web: www.fondazioneaida.it