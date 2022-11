"Bentornato Babbo Natale", musical per famiglie al Teatro Stimate l'8 e il 9 dicembre 2022. Dopo il grande successo di “Buon Natale, Babbo Natale!” che in otto anni ha viaggiato in molti teatri italiani ed è stato visto da migliaia di bambine, bambini e dalle loro famiglie, ecco che a Natale 2022 arriva il musical “Bentornato Babbo Natale!”

Ritorneranno sul palcoscenico i personaggi già noti e amati dal pubblico: ci saranno Babbo Natale e la Befana, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino…e naturalmente anche Mago Bisesto che, diventato buono, è ora stretto collaboratore della Befana…

Per famiglie, bambini dai 3 anni.

