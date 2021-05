Benji e Fede all’Arena di Verona per un imperdibile concerto evento

Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica che il concerto “Benji e Fede all’Arena di Verona – Il concerto evento”, inizialmente fissato per il 3 maggio 2021, è riprogrammato per l’11 luglio 2021. In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tral’11, il 12 e il 13 luglio.

I biglietti acquistati restano validi. Il concerto verrà organizzato nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i posti verranno riassegnati rispettando il distanziamento previsto dalle norme ufficiali.

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni anche su www.vivoconcerti.com.

Web: https://www.arenalive.it/.