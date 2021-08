"Benessere time management" nel settore del beauty: corso di formazione per titolari e dipendenti imprese categoria benessere

La gestione del tempo per le imprese del settore "Benessere" è molto più importante di quanto si possa pensare ed immaginare, non semplicemente un dettaglio. Per questo motivo – rientrante in tutto e per tutto nell’ambito della strategia d’impresa – Confartigianato Imprese Verona organizza un corso di formazione specifico.

Il percorso formativo, suddiviso in due appuntamenti e rivolto sia ai titolari sia ai dipendenti, è in programma

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE e LUNEDÌ 27 SETTEMBRE dalle ore 9 alle 13.

Il formatore, Massimo Mori, titolare di Seven Cosmetic affronterà le seguenti tematiche:

I valori (tempo/denaro) – Obiettivo

Il mercato oggi (cambiamento) – Analisi

I numeri (consapevolezza) – Punto di partenza

Gli errori più frequenti (razionalità vs emozione) – Gli ostacoli

Strategie ed azioni (operatività e promozione) – Marketing

Comunicazione online-offline (la tua immagine)

Gestione del team (costruzione del business) – Selezionare e delegare

Controllo (verifica)

Motivazione

In un contesto storico così particolare come quello attuale, per un imprenditore del Benessere è più che mai importante decidere l’obiettivo della propria azienda, valutare a che punto si trova e, solo successivamente, mettere in campo le strategie più opportune per raggiungerlo.

Lavorare partendo da un obiettivo preciso che tenga conto anche della vita del titolare e delle sue esigenze e scelte. L’obiettivo è diverso per ognuno come la pianificazione del proprio tempo per raggiungerlo. Fondamentale sarà anche saper mettere da parte l’aspetto più emozionale ed imparare a saper leggere i numeri.

Quota di partecipazione:

120 euro + Iva per i soci

150 euro + Iva per i non soci

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione.

Rimborso EBAV: Per le imprese in regola con i versamenti EBAV è previsto un contributo pari a circa l’80% della quota del corso al netto di Iva.

Come partecipare: Per prendere parte al corso è necessaria la preadesione: telefonare al tel. 0459211555 o scrivere all'indirizzo michele.piccoli@confartigianato.verona.it, o al numero Whatsapp: 320 3026027.

