"La casa Rossa" al Mura Festival per il benessere femminile: lezioni di pilates, yoga e tecniche di automassaggio viso

Ritrovare l’armonia tra corpo e mente, accrescere il benessere interiore e, soprattutto, imparare a conoscersi meglio per stare bene. È questo l’obiettivo dell’iniziativa "La casa Rossa", una mattinata di attività di rilassamento, organizzate da donne per le donne, in programma domenica 26 settembre al Bastione delle Maddalene, con la proposta di lezioni di pilates, yoga e tecniche di automassaggio viso. L’ampio programma di eventi del Mura Festival 2021 si arricchisce così di un nuovo interessante appuntamento, tutto dedicato al benessere della donna.

Dalle 8.30 alle 13.30, quattro trainers professioniste sveleranno pratiche ed esercizi, su misura per un pubblico tutto al femminile, da effettuare nella vita di tutti i giorni e tecniche per imparare a stare in armonia e a prendersi cura di se stesse. Un’opportunità per ritrovarsi, per scambiarsi opinioni e per volersi bene.

Il programma

Dalle 8.30 alle 8.50, arrivo e benvenuto nel cerchio e presentazione della giornata. Dalle 8.50 inizio delle attività.

Ad aprire e concludere l’incontro sarà Eleonora Zamboni, con pratiche di meditazione per la centratura e la focalizzazione, mentre le sue tecniche di Vinyasa Anukalana yoga aiuteranno le presenti a “volare” e sentirsi più leggere.

Seguirà Karin Cipriani, insegnante di Vinyasa Yoga, con un incontro incentrato sull’importanza del respiro e del risveglio delle energie con i saluti al sole.

Elena Castellani alias Manopesca, skincare consultant, proporrà invece un automassaggio al viso con tecniche mutuate dal kobido, il massaggio giapponese dell’eterna giovinezza, per scoprirsi e riscoprirsi davanti allo specchio.

Silvia Barbieri si concentrerà sulle tecniche di pilates che vanno a rinforzare il core inteso come centro del nostro corpo, perché soprattutto oggi si praticano lavori sedentari che indeboliscono la schiena. Gli esercizi, replicabili anche in autonomia sono fondamentali per il benessere nostro e della colonna vertebrale.

Alle ore 13.30, condivisione finale nel cerchio e consegna della pergamena e del filo rosso. I biglietti per la partecipazione all’evento (costo 26 euro a persona) sono acquistabili su Eventbrite https://bit.ly/3AqRwrN. L’accesso è consentito solo con l’acquisto della prevendita.

Il biglietto include la possibilità di partecipazione a tutte le lezione in programma e uno snack/drink con gift bag a sorpresa.

Le partecipanti sono invitate ad indossare una maglietta/top/canotta o indumento rosso. Il colore Rosso, infatti, è un colore fortemente simbolico del potere femminile ed è un potente attivatore di energia. E’ simbolo del sangue e dell'energia vitale, sia mentale che fisica. L'uso di questo colore aiuta a combattere le energie passive infondendo una straordinaria forza sia psichica e che motoria.

L’evento, realizzato all’interno della rassegna Mura Festival promossa dal Comune di Verona, è organizzato da Studioventisette in collaborazione con Yoga With Karin, Silvia Pilates Verona, Manopoesca e Eleonora Zamboni di Yoga-Volando.

Il programma della ‘Casa Rossa’ è stato illustrato dall’assessore ai Rapporti con Unesco Francesca Toffali. Presenti la presidente di Studioventisette Alessandra Biti e la trainer Karin Cipriani. «All’interno di un’edizione 2021 di Mura Festival dallo straordinario e ricco programma di eventi – sottolinea l’assessore Toffali – domenica 26 settembre, in spazi appositamente dedicati al Bastione delle Maddalene, viene proposto ad un pubblico esclusivamente femminile una mattinata di attività dedicate alla ricerca dell’armonia tra corpo e mente, per un complessivo benessere psichico e fisico. Le prime a capire l’importanza delle donne devono essere le donne. Questa è una bella opportunità di condivisione e vicinanza, realizzata in un contesto davvero esclusivo della nostra città».

»Mura Festival – spiega Biti - si trasferisce al Bastione delle Maddalene con un evento pensato per la cura del corpo e della mente di ciascuna donna, in un momento storico come questo in cui il tempo per se stessi passa spesso in secondo piano. La Casa Rossa è quindi un posto sicuro e accogliente, per riprendere un contatto con il proprio io e regalarsi una mattinata in armonia con il proprio corpo e la propria mente, immersi nella natura».

