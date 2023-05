A Villafranca di Verona in auditorium comunale si parla di "ben di stomaco"

Incontro ad ingresso libero con la direzione scientifica di Centro di medicina Villafranca VeronaIntervengono il medico-chirurgo esperto in malattie gastro-esofagee, Andrea Zanoni, e la nutrizionista Sara Ugolini “Ben di stomaco” è anche il titolo di un best seller sulla nutrizione, scritto da Zanoni con il biologo nutrizionista Pietro Buffa Fidas Villafranca Verona e Centro di medicina insieme per una serata informativa ad ingresso gratuito del Tour della Prevenzione aperta a tutta la cittadinanza dal titolo “Ben di stomaco, la prevenzione comincia in bocca”.

Si terrà giovedì 4 maggio 2023 alle ore 19 all’Auditorium Comunale in via Rizzini, 7 a Villafranca Verona. L’incontro fa parte del Tour della Prevenzione, un’iniziativa che ha lo scopo di divulgare i corretti stili di vita e le buone pratiche della salute tra la popolazione. Ben di stomaco è anche un libro di successo sulla nutrizione che il medico-chirurgo esperto in malattie gastro-esofagee, Andrea Zanoni, ha scritto con il biologo molecolare e nutrizionista, Pietro Buffa, nel quale offrono una spiegazione chiara su cosa sia e come si curi il mal di stomaco.

L’incontro vedrà la partecipazione di due medici specialisti di Centro di medicina di Villafranca Verona, storica struttura medica cittadina in via Via Monte Baldo. Interverranno, in un talk show aperto alle domande del pubblico, la biologa nutrizionista Sara Ugolini e il chirurgo Andrea Zanoni, che collabora attivamente dal punto di vista scientifico sia con l’Università di Verona che con la Cleveland Clinic (USA).

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa presso Centro di Medicina Villafranca Verona al Tel. 045 8601073 oppure scrivere a villafranca@centrodimedicina.com.