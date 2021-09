A spasso tra palazzi, villini e vie di Borgo Trento, nella Verona della Belle Epoque

10€ a persona - Ridotto 5€ per ragazzi 12 ai 18 anni contributo di 2 €/bambino per noleggio auricolari

Prezzo 10€ a persona - Ridotto 5€ per ragazzi 12 ai 18 anni contributo di 2 €/bambino per noleggio auricolari

Domenica 3 ottobre comincia alle 15 (ritrovo alle 14.30) la visita guidata dal titolo "La Bella Epoque a Verona". I partecipanti saranno suddivisi in gruppi piccoli per rispettare il distanziamento e per tutti varrà l'obbligo di mascherina.

La passeggiata si concentra nel quartiere di Borgo Trento tra palazzi, villini e vie che rappresentano la storia di questo affascinante quartiere testimone dello sviluppo della città tra liberty e modernismo.

Ritrovo: Ponte Garibaldi, vicino alla statua di Cesare Lombroso.

Costo: 10 € a persona, ridotto a 5 € per ragazzi dai 12 ai 18 anni e gratis fino a 11 anni. È previsto un contributo di 2 € a persona per l'eventuale utilizzo di auricolari per ragazzi fino agli 11 anni. Il costo dell'ingresso a Giardino Giusti è di 7 euro a persona.

Per informazioni: chiamare lo 045-595047 oppure scrivere a info@guideverona.com.

