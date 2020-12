A Verona la terza edizione del Believe Film Festival

Il Believe Film Festival si rinnova in risposta al Covid. La terza edizione del concorso veronese, dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni con la passione del cinema, andrà infatti in onda venerdì con un format totalmente virtuale. L’evento, gratuito e trasmesso in streaming sul sito www.believefilmfestival. it, sarà l’occasione per confrontarsi con veri esperti del mondo cinematografico e per creare quella che potrebbe diventare la più grande rete nazionale di giovani cineasti.

Alla fine della giornata verranno premiati i migliori spot, realizzati dai partecipanti e di durata non superiore a 40 secondi. Tutti i ragazzi dovranno quindi mettersi in gioco in una giornata che sarà dedicata interamente alla formazione, al divertimento e anche alla sana competizione. Il Believe gode del patrocinio e del contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona, di Consorzio Zai e di Amia e Regione del Veneto.

L’iniziativa

È prevista la partecipazione di diversi ospiti del mondo del cinema che terranno una masterclass dedicata alla realizzazione di uno spot. Tra questi il direttore Artistico del Festival del Cinema di Venezia Alberto Barbera, la “Iena” Ismaele La Vardera e il direttore Artistico della Florence Movie Academy Lorenzo Cioni. Seguirà un momento di riflessione sul ruolo e sulle difficoltà che il settore cinematografico sta vivendo in questo periodo complicato.

Gli spot e i premi in palio

Ogni giovane partecipante al concorso ha realizzato uno spot di durata non superiore ai 40 secondi sul tema “Oltre la crisi la creatività. I giovani tra rete e relazioni salvano il cinema”. I migliori video saranno proiettati e premiati a fine giornata.

Tre le categorie di premi, Premio miglior spot, Premio del pubblico e Premio staff Believe. In palio vi è anche una borsa di studio per la Florence Movie Academy, un workshop organizzato da Florence Movie Academy e alcuni strumenti tecnici.

«Nonostante l’emergenza sanitaria, abbiamo voluto riproporre ugualmente l’iniziativa – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Francesca Briani –. La modalità online, a cui ormai siamo abituati, ci permette di non mancare un appuntamento molto atteso dai giovani e di dare loro la possibilità di mettersi in gioco secondo nuove modalità. Ciò che per noi adulti può sembrare un ostacolo, per i ragazzi diventa una sfida da superare, con creatività e intelligenza».

Informazioni e contatti

Web: www.believefilmfestival.it/