Al Teatro Ristori si accendono i riflettori per il Believe Film Festival

Fervono i preparativi per la 4^ edizione del Believe Film Festival, il festival veronese di cortometraggi dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 24 anni organizzato da Believe APS che, quest’anno, gode anche del patrocinio di Giffoni Film Festival. Complice la location d’eccezione, il Teatro Ristori, e la voglia di tornare a stare insieme dopo l’edizione virtuale dell’anno scorso, l’emozione è tanta tra i partecipanti e, soprattutto, tra i giovani membri dell’associazione Believe, che credono in un progetto come questo: un festival creato dai giovani per i giovani che, nonostante la pandemia di Covid-19, è riuscito a crescere raddoppiando il numero dei partecipanti e approdando in uno dei teatri più prestigiosi di Verona.

Sono 12 i corti in concorso e 52 gli aspiranti registi e attori provenienti da ogni angolo della Penisola che, da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre, vivranno un’esperienza unica, suggellata dal red carpet e dalle premiazioni dei corti vincitori la sera del 31 ottobre.

La tre giorni organizzata per i partecipanti, durante il soggiorno nella città scaligera, inizierà a Movieland Park sabato 30 ottobre, quando i ragazzi avranno l’opportunità di incontrare personaggi di rilievo del mondo del cinema e di confrontarsi con loro, in via esclusiva, all’interno del backstage del primo parco a tema cinema d’Italia.

Domenica 31 ottobre, invece, i concorrenti avranno l’occasione di essere protagonisti del Festival, a partire dal red carpet, che inizierà alle 17.00 davanti al Teatro Ristori. A seguire si terrà la proiezione dei corti finalisti e, infine, la premiazione dei vincitori, che saranno sanciti dalla giuria tecnica composta da: Gaetano Morbioli, regista veronese di videoclip, Paola Casella, attrice e giornalista di MYmovies.it, Simone Cantini, regista, Niccolò Gentili, regista e sceneggiatore, e Silvia Scuccimarra, referente della segreteria organizzativa di Asolo Art Film Festival. A concludere la serata dei ragazzi partecipanti sarà una cena privata presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio.

Cinque i temi che i concorrenti hanno dovuto affrontare, a scelta, nei loro corti: Storie di sport, musica, arti che aiutano a crescere; Giovani, ricerca di sé e modelli di riferimento; L’uomo e il progresso: approcciarsi al futuro; Lontani ma vicini; Poco tempo o troppe cose? Viaggio nel tempo di chi non ha tempo.

Sono quattro, invece, i premi in palio per le diverse categorie di partecipanti: Selezione Ufficiale (per registi dai 19 ai 24 anni), Esordienti (per registi dai 14 ai 19 anni) e Giovani attori. Il vincitore della Selezione Ufficiale porterà a casa un premio in denaro del valore di 1.500 euro; il vincitore della categoria Esordienti, invece, riceverà 500 euro e una borsa di studio completa, di un anno, per la Florence Movie Academy; il miglior Giovane Attore, invece, avrà in premio una borsa di studio che coprirà il 50% del costo di un anno di formazione presso la Florence Movie Academy. Infine ci sarà il premio del Pubblico, che potrà votare tramite l’app BePlay, in buoni acquisto fino a un valore massimo di 500 euro.

Ai vincitori delle due categorie sarà, infine, consegnata anche l’iconica statuetta in bronzo, realizzata dalla Fonderia Artistica Bmn Arte di Verona e scolpita dall'artista Alessandro Mutto, che rappresenta l’“Oscar” del Believe Film Festival.

Il prezzo del biglietto per partecipare alla proiezione è di 12 euro. I biglietti sono disponibili online sul sito www.believefilmfestival.it oppure presso il rivenditore convenzionato “La Piazzetta” in via C.G. Fincato, 53.

