Torna a Verona "La Befana del Vigile"

Ritorna a Verona il 6 gennaio 2023 la tradizionale "Befana del Vigile", manifestazione organizzata dalla Società Cooperativa Sociale "Al Calmiere" e dalla polizia locale. La "Befana del Vigile" è stata una tradizione diffusa in molti comandi della polizia nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi ed allo stesso tempo per riconoscere l'impegno dei vigili al servizio della città, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari, come un pandoro o una cassetta di patate, ma anche elettrodomestici ed altri oggetti, come testimoniato da foto negli archivi storici della polizia locale.

Il programma

Per tutti, podisti, ciclisti, auto e moto, il ritrovo è il 6 gennaio 2023 a partire dalle ore 9.30 in piazza San Zeno davanti alla Basilica. Automezzi e moto costruiti entro il 1973 (o il cui modello fosse stato in produzione in tale data) in ottimo stato di conservazione e presentabilita?. Per meglio interpretare lo spirito di rievocazione, saranno preferiti berline, famigliari e “commerciali”, cioe? quei veicoli che all’epoca portavano realmente i doni. Iscrizioni dalle 9.30 nei locali della Cooperativa Al Calmiere.

La partenza avverrà in almeno due gruppi. Il primo puntuale alle 10.45, l’altro poi a seguire. Il percorso: da Piazza San Zeno, attraversando prima il Ponte del Risorgimento, proseguendo poi per Lungadige Campagnola cosi? da attraversare Ponte della Vittoria, e quindi sulla corsia preferenziale Taxi/bus di Corso Cavour, passaggio davanti a Castelvecchio e quindi “come sempre” via per Stradone Porta Palio, Largo degli Scalzi, Via della Valverde, Corso Porta Nuova. Giunti in Piazza Bra?/incrocio Via Roma i doni verranno depositati a fianco della storica pedana.

La mostra delle vetture: fino alle 12.30 davanti al Palazzo della Gran Guardia, di fianco al Municipio, all’ interno del quale avra? luogo il tradizionale scambio di auguri con le autorita?. La partecipazione: Il numero concordato e permesso dalle attuali disposizioni di sicurezza e? di 45 vetture e 12 moto.

Podisti e ciclisti

Partenza libera da Piazza San Zeno, calcolando di giungere in Piazza Bra? (proveniendo da San Luca) indicativamente dalle 11.30 in poi. Contributo di partecipazione: per tutti, podisti, ciclisti, auto e moto: ciascuno porti un dono, che i vigili consegneranno ai Frati di San Bernardino per le persone in difficolta?. Quindi si? a pandoro o spumante, ma anche e soprattutto generi commestibili di necessita?, quali pasta, olio, conserve, ecc.

Partecipazione dell’Associazione Bambino Emopatico Oncologico

La "Befana" coinvolgera? anche questa volta i bambini e le famiglie con l'intento di donare loro una giornata di serenita? e di allegria. Per farli partecipare da protagonisti alla sfilata, la Fondazione Atv ed i coniugi Daniela e Dario Bosio della Lega Antichi Motori, amici bresciani appassionati di veicoli storici “commerciali”, hanno offerto la disponibilita? di due corriere d’epoca sulle quali farli salire tutti assieme.