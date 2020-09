"Beer & Street Food Festival" sul lungolago di Garda

Sul lungolago Regina Adelaide nel comune di Garda è in arrivo dall'11 al 13 settembre 2020 il "Beer & Street Food Festival", la fiera dedicata allo street food di qualità e ai migliori micorbirrifici artigianali italiani. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Garda.

Ci sarà un'ampia area street food con originali food truck e chef su ruote che proporranno gustosissime specialità culinarie. Presente un'ampia area mercato dell'artigianato made in Italy con artigiani locali che offriranno proposte varie e autentiche di prodotti completamente fatti a mano (dalle 18 alle 23). Birra artigianale con oltre 23 etichette di birra italiana e tedesca. Ci saranno poi i cocktail by New Perlage imbottigliatti da degustare in loco oppure d'asporto.

L'evento sarà ad ingresso libero, ma controllato in base alle norme anti Covid-19. In materia di contenimento della pandemia COVID-19 , chiediamo la collaborazione di tutti ad attenersi a delle semplici regole che potranno tutelare la salute di tutti:

TOGLIETE LA MASCHERINA SOLO SEDUTI AL TAVOLO

NON PARTECIPATE ALL’EVENTO IN CASO DI TEMPERATURA UGUALE O SUPERIORE AI 37,5 .

TENERE SEMPRE LA DISTANZA DI 1 METRO

IGIENIZZATI SPESSO LE MANI

Orari Fiera

Venerdì: 18.30 - 24

Sabato: 11.30 - 24

Domenica: 11.30 - 24

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/330484374740114/