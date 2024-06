A Isola della Scala il Beer Best Eat Street Food Festival

Il Beer Best Eat Street Food Festival torna con un'edizione ancora più entusiasmante. Dal 21 al 23 giugno 2024, il fantastico Parco Budenheim a Isola della Scala si trasformerà in un paradiso per gli amanti del cibo di strada e della birra artigianale.

Per tre serate consecutive potrete immergervi in una straordinaria esperienza culinaria all'aperto. L'evento offrirà un'ampia varietà di specialità gastronomiche e birre meticolosamente preparate da rinomati microbirrifici artigianali.

Ampia Area Street Food: Originali food truck e chef su ruote proporranno una selezione di gustosissime specialità culinarie differenti.

Birra Artigianale: Fiumi di birra artigianale italiana e tedesca, accuratamente selezionata per offrire i migliori sapori e aromi.

Cocktails by TROPICAL ROLL: Per chi desidera variare, sarà disponibile una selezione di cocktail tropicali.

Kids Area: I più piccoli potranno divertirsi nell'area dedicata con gonfiabili, assicurando intrattenimento per tutta la famiglia.

L'ingresso al festival è completamente gratuito, rendendo l'evento accessibile a tutti.

Locandina Beer Best Eat Isola della Scala 2024